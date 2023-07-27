運動特別易攰？可能因為缺鐵！運動員黃啟樂分享補鐵的重要性

鐵是對免疫系統、製造血紅素及產生細胞能量至關重要的礦物質。鐵質與體內有氧代謝以及能量產生其實息息相關，而鐵更是少數被美國運動醫學學院 (ACSM)、營養與飲食學會 (AND) 推薦補充的營養素之一。臨床研究發現患有缺鐵性貧血的人，身體帶氧能力及整體耐力上會降低，並且容易出現疲勞，進而影響運動表現，於英國體育學院任職生理學專家的Richard Burden博士曾表示：「如果你患有缺鐵性貧血，你的帶氧能力會降低並損害運動表現，運動時亦會更加吃力。」缺鐵性貧血還使你更容易受到感染，影響身體機能。此外，如果你因缺鐵性貧血而處於長期疲倦的狀態，訓練時可能會更易受傷。



「鐵」一般的運動員與補鐵之重要性

作為一個長跑運動員，我會更加留意攝取不同營養對身體帶來的影響，而鐵質就是其中之一。紅血球的生成會伴隨著訓練而增加，因此運動員需要更多鐵質來製造血紅素，而跑步和跳躍等動作，很容易損壞腳部的血細胞和微血管，造成鐵質流失。因此運動員缺鐵已是常見問題，尤其在女性運動員中更為明顯，根據美國運動醫學院於2016年針對營養和運動表現的官方聲明，在女性當中，運動員的鐵質需求可能比非運動員高出70%。在眾多競技運動員中，像馬拉松等耐力型運動的選手患缺鐵性貧血從而影響表現的風險更大。 建議長距離跑者應定期抽血檢查血液中的含鐵量，並透過攝取鐵質豐富的食物，如深綠色蔬菜、紅肉、豬肝等，或在有需要時使用口服鐵質補充劑來補充鐵質。

你有這類徵狀嗎?

一般人在運動或鍛鍊時，身體需要獲得比平時更多的氧氣，呼吸頻率就會相應增加，這就是運動時會令呼吸加快的原因。但是如果你只是做一般日常活動，像是步行或上落樓梯等，已發現自己不只是呼吸急促，而是已經到了喘不過氣、胸口緊迫的程度，那你很有可能是缺鐵了。缺鐵會令人容易感到疲勞、呼吸急促、肌肉疼痛、 集中力下降、沮喪，亦有機會出現較嚴重的徵狀，包括皮膚異常蒼白、 尿液呈現粉紅色或紅色、 指甲脆弱、 頻繁感染等，因此必須格外留神。

年齡增長與鐵質流失

另外，隨著年齡增長及身體機能退化，運動時較易疲倦是難以避免的，而缺乏鐵質亦是其中一個主因！在上文提及過運動時會造成鐵質流失，而其流失速度亦會因年齡增長而加快，進一步增加缺鐵性貧血的發生率，影響健康及日常生活，因此，定期補鐵是對各個年齡層都十分重要的一環。

鐵定要健康！

鐵是血液中紅血球生成的重要元素，也是負責在血液中攜帶氧氣到人體各處的主要角色，缺鐵時血紅素就會不足，血液帶氧量也會相對減低。所以不論是否運動員，都需要定期為身體補鐵，以支持日常生活及運動所需。

黃啟樂

運動員及職業教練

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