張學友突然滑倒｜什麼是耳水不平衡？ 醫生詳解發病成因、病徵

昨天61歲張學友在馬來西亞舉行個人演唱會，在第三天（昨天）張學友在表演期間暈倒一度跌下，人一隨即起身，閉眼繼續表演。事後學友表示自小有耳水不平衡問題，而且會每年發作一次，而就學友情況，甚至前政務司司長陳方安生都曾因耳水不平衡而暈眩，不少藝人過去都曾受到耳水不平衡困擾，如：鄭秀文、Dada陳靜、龔嘉欣等都曾受到耳水不平衡困擾，耳鼻喉專科–黃嘉輝醫生分享更多有關「耳水不平衡」資訊。



什麼是耳水不平衡？ 耳朵中有水的嗎？

耳水不平衡指的是內耳中液體的分佈不均衡或液壓的變化，導致感覺到的平衡功能受損。耳朵中確實含有液體，具體來說，內耳由三個半規管和耳石器官組成，這些結構負責維持平衡。

內耳液體包括前庭淋巴液和耳螺內的外淋巴液，這些液體的分佈和壓力對於正常的平衡功能至關重要。當液體分佈不均或液壓發生變化時，內淋巴水脹，會導致平衡器官無法準確感知頭部位置和動作，從而引發耳水不平衡的症狀。

耳水不平衡成因是什麼？ 為什麼會引致頭暈？

自發性耳水不平衡，即梅尼埃病，具體原因尚不清楚，但內淋巴水脹可能與遺傳、先天性結構異常或自身免疫疾病等因素有關。

耳水不平衡引起的頭暈或眩暈症狀與平衡器官的異常訊號傳遞有關。內耳是平衡感知的主要器官，它通過感受頭部的位置、方向和加速度來維持平衡。當液體分佈不均或液壓變化時，內耳的訊號傳遞會被干擾，導致大腦接收到不一致的平衡訊號。

這種不一致的訊號可能導致大腦產生混亂或誤解，引起頭暈、眩暈、不穩定感等症狀。此外，耳水不平衡還可能導致噁心、嘔吐和視覺問題，因為視覺系統和平衡系統是相互關聯的。

耳水不平衡病徵有什麼？ 怎樣確診是耳水不平衡？

耳水不平衡的病徵因個體而異，但常見的症狀包括：

頭暈或眩暈感：這是最常見的症狀，可能是持續的、間歇性的或發作性的。有些人描述為房間旋轉或自身旋轉的感覺。



不穩定感：感覺自己站立或行走時不夠穩定，可能會感到搖晃或擺動。



失去平衡：可能導致摔倒或失去平衡的感覺。



噁心和嘔吐：與頭暈或眩暈感同時出現，可能是由於平衡系統與消化系統之間的相互作用。



視覺問題：包括模糊視覺、眼球震顫（眼球快速來回震動）或眼睛不能穩定地對準物體。



要確診耳水不平衡，通常需要進行綜合評估和檢查。以下是一些常用的診斷方法：

病史記錄：醫生會詢問你的症狀、病史和可能的觸發因素。



身體檢查：包括神經系統和平衡系統的檢查，醫生可能會觀察你的姿勢、眼球運動和平衡能力。



平衡功能測試：通過一系列的平衡測試評估你的平衡功能，包括眼動測試、頭位測試、步態測試等。



聽力測試：排除其他可能引起症狀的聽力問題。



影像學檢查：如磁共振成像（MRI）或電腦斷層掃描（CT）等，用於排除其他潛在的病因。



耳水不平衡發作時會維持多久？ 會持續數天嗎？

耳水不平衡的發作持續時間因人而異，可以延續數分鐘到數小時，甚至可能持續數天，但通常只會有單邊耳朵受影響。這些情況通常伴隨著更嚴重的症狀，如持續的眩暈、耳鳴和聽力喪失。

什麼人會較易患有耳水不平衡？

梅尼埃病通常在中年發病，但它也可以影響其他年齡段的人群，包括兒童和年長者。梅尼埃病可能與遺傳因素、內耳液體的異常以及其他健康問題有關。

為什麼小朋友都會患有耳水不平衡？

對於兒童而言，耳水不平衡的發病率較低，但並非不可能發生。在兒童中，耳水不平衡可能與先天性問題、感染或其他健康狀況有關

張學友曾表示從小就有耳水不平衡，且每年都會病發一次，為什麼？

梅尼埃病特徵是反覆出現的眩暈發作、耳鳴、耳塞感和聽力減退。每年發作一次的情況可能由以下因素導致：

內耳液體的異常：梅尼埃病與內耳液體的異常有關。內耳中的液體扮演著平衡和聽力傳導的重要角色。如果液體的壓力、體積或化學組成發生變化，就可能導致梅尼埃病的發作。



觸發因素：對於某些梅尼埃病患者，特定的觸發因素可能引致發作。這些觸發因素因人而異，可能包括壓力、焦慮、情緒波動、飲食因素（如高鹽、咖啡因或酒精攝入）、頭部姿勢的改變等。每年發作一次可能與這些觸發因素在特定時間或季節性地出現有關。



其他健康問題：梅尼埃病的發作可能與其他健康問題有關。例如，自身免疫性疾病、血液循環問題、代謝紊亂或過敏反應等可能與梅尼埃病的發作有關。

