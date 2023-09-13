中大醫院兩週年｜先行改革醫療收費 構建公私營醫療橋樑

眾所周知，香港的醫療資源匱乏，作為香港首間私營教學醫院，香港中文大學醫院（中大醫院）嘗試以先行者的角色，改革現時「私營收費貴，公院等候長」的現況，期望成為公私營之間的合作橋樑。適逢中大醫院開業兩週年，本文有幸請到中大醫院行政總裁馮康醫生接受專訪，一窺兩年經營的努力，以及中大醫院的未來發展。



香港中文大學醫院。(資料圖片)

開業正值疫情 如何轉危為機

中大醫院於2021年開業，當時正值新冠疫情最猖獗的時段，回想開業時的情況，馮康指，「相信新冠疫情對全港都帶來極大衝擊，中大醫院作為一間私營醫院，一開業就要面對新冠疫情固然不幸，對營業增長的確有影響；但是，另一方面也給予我們一個機會，利用我們的設施服務市民大眾。」

於疫情期間，公營醫療系統爆滿，中大醫院成為唯一一間接收新冠病人的私營醫院，馮康表示，「在疫情期間，我們接收了大量病人，尤其是疫情最為嚴峻的第五波，雖然整體上來說我們的病床數目是很有限，但是都可以幫忙紓緩部份公營醫療的壓力，讓更多有需要的巿民得到適切的治療。」

馮康慶幸中大醫院能在抗疫過程中為社會出一分力，很多市民都是透過新冠才認識中大醫院，他笑言，「初時很多來接種疫苗的人都不知道這座大樓是什麼，還以為這座樓是大學的教學大樓，亦有些市民以為中大醫院是一間新落成的酒店。」後來因為市民紛紛來接種疫苗，才令到大眾慢慢認識到這間醫院，這為疫情過後的業務發展打下了重要的基礎。

推出定價收費 先行改善公私營環境

馮康指早在中大醫院成立時，就抱有解決香港醫療體制問題的願景，然而擁有於公營醫療服務逾30年經驗的他，明白香港醫療資源不足的問題並非一朝一夕可以解決，無論在策略及執行上仍有多方面要摸索。

隨著人口老化，香港醫療的需求變得愈來愈大，現時很多到公立醫院求診的病人都是八、九十歲，如果病情不嚴重，病人往往要輪候較長時間。反觀，私營醫院收費就日益上漲，而且收費又較難預料，病人容易失去預算。這造成大多數人寧願長時間輪候公立醫院的服務，亦不願意到私營醫院求診的惡性循環。

中大醫院希望可以平衡兩者，從中找到一個解決方法，並成為公私營之間的一道橋樑，馮康坦言這件事並不容易做到，「因為私營醫院的營運費用高昂，除了醫生按市場價格收費外，採購藥物的成本亦遠高於公立醫院，因此要吸引中產階層選擇用私營醫療是存在挑戰的。」但他認為，「只要有預算，即使是中產階層亦會使用私營醫療服務。」首先要改善私營醫院收費的不確定性，以減輕中產階層在選用私營醫療服務時的經濟考慮。

中大醫院推出定價收費，涵蓋相關手術/醫療程序的基本成本項目費用，不會因患者要多留醫數天就增加收費。「定價收費不但能幫助市民有更好的預算，更有助政府推動自願醫保。」馮康解釋，私營醫療的收費改革與自願醫保的保險改革相輔相成、缺一不可。定價收費常規化有助保險公司於設計保險方案時更容易計算，有助降低成本，讓市民在購買保險時能更有預算。當市民有醫療保險的保障，就更願意使用私營醫療服務，從而更有效紓緩公立醫院的壓力。

中大醫院開業至今兩年，目前已公布逾360個定價收費項目，未來會繼續增加定價收費項目的數目，以涵蓋更多手術。

提供中醫服務 中西合璧有利長遠治療

中大醫院是香港為數不多提供中醫診療服務的私營醫院，問及當初為何會推出中西醫結合醫學門診，馮康指出，香港中文大學(中大)對中西醫結合治療已有多年研究，早在中大醫院尚未落成前，中大醫學院就已於威爾斯親王醫院設立中西醫結合醫學研究所及中西醫結合醫務中心，為廣大市民提供中西醫結合門診，中大醫院的中西醫結合醫學門診是多年研究成果的延伸。

他解釋，「多年研究令我們了解到，有些疾病透過中西醫結合治療效果是特別好的，例如小朋友的濕疹問題；又例如像腫瘤科的一些病人，在接受化療、電療的過程中，亦可以利用中藥來調理身體；新冠肺炎亦是一個例子，不少人在痊癒後仍會出現俗稱『長新冠』的病徵，而中醫對治療『長新冠』亦有顯著效用。在醫院裏設立中醫診所，有助推動中西醫結合治療，能更有效幫助到有需要的病人。」馮康又指，「雖然教學以西醫為主，但很多教授或醫生都對中醫持開放態度。」

健康檢查項目需求增加 未來會擴充檢查服務

被問到中大醫院未來有何發展，馮康表示未來會擴充健康檢查的服務。馮康語重心長地說，「中大醫院的一個重要目標是推動市民的健康，但『有病治病』只是最基本的部份，能及早預防病症發生才是最好的結果。」他提及政府最近推動基層醫療時提出了「慢性疾病共同治理先導計劃」，隨著人口老化等社會問題，慢性病漸漸成為香港社會不能忽視的醫療負擔，然而很多人根本就不知道原來自己患有糖尿病、心臟病、或者三高。這些隱性疾病潛藏在身體中，往往不進行健康檢查是不會被發現的。而現時香港除了一般的身體檢查項目，比較普及的就只有乳癌或大腸癌檢查服務。

馮康認為，未來社會人士對於不同病症的檢查需求都會日漸增加，因此中大醫院將會因應不同的疾病、年齡及性別，設計一些特定的體檢項目。

他又舉例指，「過往我們覺得年長人士患認知障礙症是不能避免的，但現時醫學已證明這觀點並不正確。研究發現，認知障礙症的發病成因中有四成是可以預測及預防。」馮康指，隨著醫學的發展，預防醫學已經愈來愈發達，很多疾病都能及早發現、及早治療，以減少長遠的醫療負擔。

馮康透露，中大醫院於8月接生了第1,000名初生嬰兒，鑑於產科服務需求殷切，中大醫院將於年底增加產科病床至24張；而輔助生育中心亦將在年底推出人工輔助生育服務(IVF)，當中包括雪卵服務。另外，中大醫院亦有意在今年年底將有關腦神經科及神經外科的服務整合為臨床神經科學中心（Clinical Neuroscience Centre），提供跨專科的檢查、診斷、治療、住院以至復康的一站式服務（包括專科醫生、物理治療師、言語治療師、職業治療師等），相信未來能更有效處理中風、柏金遜症及阿茲海默症等腦科疾病。

中大醫院兩週年優惠 限期內檢查８折

中大醫院兩週年優惠(資料圖片)

為慶祝開幕兩週年，中大醫院於本月推出限時優惠。由2023年9月1日至2023年10月31日（包括首尾兩日），香港永久性居民於中大醫院接受以下指定內視鏡檢查服務，可享8折優惠*^。

合資格人士：



香港永久性居民，必須持有有效的香港永久性居民身份證

優惠期：



2023年9月1日至2023年10月31日（包括首尾兩日）

優惠詳情：



優惠適用於以下指定日間內視鏡檢查服務的醫院收費*^:

胃鏡檢查



結腸內視鏡檢查(大腸鏡)



胃鏡檢查 + 結腸內視鏡檢查(大腸鏡)



(每項為「指定内視鏡檢查服務」)

*優惠只適用於指定内視鏡檢查服務定價收費中的醫院收費，並不適用於醫生費 (外科/内科醫生及麻醉科醫生費用)及相關定價收費以外的項目及醫院收費。

^指定内視鏡檢查服務須於指定時段內以日間程序進行。

此外，為減輕病人的醫療負擔，中大醫院亦推出多項公立醫院轉介優惠，涵蓋心臟科及影像服務，以及放射治療支援計劃。

多區開設醫務中心 便利市民

除了位於沙田的中大醫院，中大醫務中心亦分別在尖沙咀、中環、沙田石門設有專科門診醫療中心。地點便利，方便市民求診。

香港中文大學醫務中心 (位於尖沙咀)



香港中文大學醫務中心 - 物理治療中心 (位於尖沙咀)



香港中文大學醫務中心@中環 (位於中環)



香港中文大學醫務中心@傑志 (位於沙田石門)

