失戀有得醫？催眠治療告別前度　忘情專家助你重拾幸福人生

失戀令人心碎，曾經甜蜜的時光像一個無形囚籠，將失戀者困在過去的痛苦中，無法向前邁進，失戀後遺症引發的負面情緒更會影響日常生活、工作與身心靈健康。想盡快擺脫失戀的痛苦，有人選擇尋求心理治療，亦有人認為催眠治療更有效。到底催眠治療如何助失戀者告別前度、走出情傷？連續2年獲《香港01》「健康Easy卓越大獎」頒發「卓越催眠治療中心大獎」的香港催眠治療中心為大家拆解催眠忘情的原理！



「世間文字八萬個，唯有情字最傷人。只有受過情傷的人才會真正明白那種痛徹心扉，刻骨銘心的感覺。在香港仍然有很多人因為感情問題而飽受情緒困擾，有見及此，香港催眠治療中心在本年度特設立『忘情專家Love Love Move』分店，希望可以幫助更多受情緒困擾的人，特別是在感情方面，令他們可以由潛意識去開始改變，重新掌控屬於自己的，更正面更積極更開心的人生。」催眠治療師Lyle Yip在領獎時的感言道出了忘情專家的使命。

感情並不能自由控制

提起催眠，大家或會聯想到電影情節中失去意識的神奇效果。事實並非如此，催眠是一種常用的心理治療方法。香港催眠治療中心的創辦人鍾詠淵Catman Chung擁有13年催眠治療經驗，幫助超過1,550人。他認為感情是由潛意識掌控，獨創出《情感抽離療法》，成功率達90%以上。失戀者只需接受3次治療，就可放下十多年的感情困擾。於深入了解箇中原理前，先要認識潛意識對我們的影響。

香港催眠治療中心創辦人鍾詠淵Catman Chung獨創《情感抽離療法》，幫助更多受情傷困擾的人士，成功率達90%以上。

深入潛意識扭轉無法自主感情的局面

Catman Chung指出，人的意識一部分為可控制的表意識，一部分則是不可控制的潛意識。日常生活、工作、社交等自然而有效率的行為便是當潛意識與表意識一致的效果。相反，感情是潛意識自動運作的功能，因失戀而產生的痛苦感源於潛意識與表意識出現矛盾。失戀後，當表意識知道關係已完結，但潛意識仍然停留於過去的感情，便會令失戀者感到痛苦。

Catman Chung與Winnie Leung（中），Kristen Kwok（右）及Lyle Yip共同創辦忘情專家Love Love Move，為受感情問題困擾者提供高效催眠治療 。

有個案於離婚後患上嚴重抑鬱症與失眠，接受催眠治療後，病情已大為改善。

他將感情比喻為樹根，失戀為樹幹，抑鬱是樹枝，而失眠就是樹葉。跟一般心理治療最大的分別，坊間的心理治療止於樹枝與樹葉，效果治標不治本。而Catman Chung利用獨創的「情感抽離療法」，所做的，是直接將前度放下，「放下」並不等於完全忘記，而是讓對方不再輕易牽動你任何的情緒，你對他也不會再有感情，沒有愛也沒有恨，因為沒有感覺就是最好的感覺。

其原理是引導失戀者深入自己的潛意識，從根源自由地重新掌控自己的愛與恨，扭轉無法自主感情的局面，便能擺脫失戀造成的傷痛，重獲幸福的人生。雖然時間可以沖淡一切，但過來人都知道失戀的煎熬，「情感抽離療法」能大大縮減經歷「來回地獄又折返人間」的過程。高效服務加上大眾化的價錢，令忘情專家成功提升品牌口碑。

Catman Chung利用催眠治療，讓接受治療者在潛意識深處放下所有對前夫的感情，走出離婚陰霾。

不少個案於接受治療前對催眠成效半信半疑，但完成療程後成功放下前度，重新出發。

（資料由受訪者提供）