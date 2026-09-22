大腸癌｜男子持續半年放臭屁 就醫揭直腸潰爛出血 改善建議這樣做

放屁是消化系統的正常反應，然而若長期放臭屁則可能是腸道健康出了問題。台灣就有一個六旬男子因在半年間都持續放臭屁，以為是痔瘡導致，就醫檢查才發現原來患上大腸癌。



早前，台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓在當地健康節目《醫師好辣》上分享個案指，曾有一位男病人在來診時表示希望解決痔瘡問題，這位病人指，痔瘡不但令他出血，更讓其不斷放臭屁，而且情況更持續半年之久。

（圖片來源：截圖自健康節目《醫師好辣》）

醫生頓時心生疑惑，因為正常的情況下，痔瘡是不會令患者放臭屁的，懷疑是病人體內已經開始潰爛。於是馬上為病人進行指診，不出所料肛門進去接近直腸處，就發現了一個「直腸癌腫瘤」，把手拿出來一看，上面滿是血水和潰爛的分泌物及黏液，之後立即為病人安排手術。醫生指，幸好發現得及時，腸道的腫瘤還未穿出腸道、發展至腹膜炎。

（圖片來源：截圖自健康節目《醫師好辣》）

醫生提醒，如果親友放屁變臭，建議可以先增加日常食用蔬果的份量，這樣能改善腸道益生菌自然篩選，從而令屁味變淡。但若改善飲食後一到兩個月仍未見效，那代表身體可能已出現問題，應盡早就醫檢查。

大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

+ 11

相關文章：大腸癌｜27歲放屁女1天20次證大腸癌！肚痛貧血5警號屁像臭蛋味？

大腸癌知多啲

據醫管局香港癌症資料統計中心的資料，大腸癌在全港最常見癌症及致死率上均位高亞軍，在2020年，就有 2287 宗因大腸癌而致死的個案，佔全年癌症死亡個案的15.4%。

大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病。癌細胞會持續生長，並逐漸擴散和轉移至身體其他部位。年紀愈大患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士更要加倍注意！

▼大腸癌8類高危人士（按圖看清👇👇👇）

+ 4

預防可學5貼士 改善飲食話咁易！

1. 多攝取高纖維的食物



高纖維的食物有助於促進腸道健康，減少便秘，降低大腸癌的風險。建議攝取豆類、全穀類、水果和蔬菜等高纖維食物。

2. 適量攝取動物蛋白質



適量攝取動物蛋白質有助於維持身體健康和生理功能，但過量攝取動物蛋白質可能會增加大腸癌的風險。建議適量攝取魚、家禽、瘦肉等動物蛋白質。

3. 減少攝取紅肉和加工肉



紅肉和加工肉被認為是大腸癌的危險因素之一，因此建議減少攝取紅肉和加工肉，包括熏肉、香腸、午餐肉等。

4. 增加攝取富含omega-3脂肪酸的食物



omega-3脂肪酸是一種有益的脂肪酸，有助於降低大腸癌的風險。建議攝取魚類、堅果、亞麻籽等富含omega-3脂肪酸的食物。

5. 適量攝取鈣質



鈣質被認為有助於降低大腸癌的風險，建議攝取含鈣質豐富的食物，例如乳製品、豆腐、魚、堅果等。

相關文章：【大腸癌】大便見血或已大腸癌後期！5大症狀忽然貧血易倦要就醫👇👇👇