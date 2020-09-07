【大腸癌】大便見血或已大腸癌後期！5大症狀忽然貧血易倦要就醫

大腸癌，在本港致命癌症中排行第二位，2016年的死亡個案達2,089宗。眾所周知大便出血是大腸癌常見症狀之一，但臨床腫瘤科專科醫生指出，其實如明顯看到大便有血時或已到腸癌後期，同時，可多加留意有否出現疲倦、面青口唇白等症狀！ 撰文：臨床腫瘤科專科李兆康醫生

大腸癌是本港頭號癌症，常見症狀之一是大便有血，但其實有時憑肉眼不一定能察覺大便有沒有血，反而應多留意一些相關的警號，及早發現大腸癌。

疲倦無力也是大腸癌症狀之一！（christnerfurt/unsplash）

Daniel是做平面設計的，過去一年因「雙疫情」影響，生意固然不好，好在他一向生活簡單，也有儲蓄，加上早已供完樓，所以無憂無慮，工作之餘間中有跑步活動身體。

貧血導致無力、易倦和氣喘

但在5月初，他忽然一連多天感到非常疲倦。不但在家工作時易倦，緩步跑10分鐘左右便要停下休息，上斜路更走幾步便氣促，太太說他「面青唇白」，這些都是以前未有過的。他今年接近「登六」，對健康比較著緊，於是去找醫生檢查。初時擔心是心血管問題，後來終於驗出是因貧血導致他無力、易倦、氣喘和氣促。

一般貧血症狀：（按圖）

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貧血或因大腸癌所致

可是，問題在於什麼導致他出現貧血呢？追查之下終於找到根源，原來他右邊的大腸有一個惡性腫瘤，且持續流血。

常見大腸癌症狀：（按圖）

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大便見血多為後期症狀

人體的大腸長約1米，由右至左，右手邊的大腸是屬於較遠離肛門的部分。一旦這部分出現腫瘤，由於大腸較粗大，需到後期腫瘤大至5、6厘米才會阻塞腸道，所以很難因便秘而在較早期發現。

即使腫瘤出血，也會因血液與糞便混和，所以排出的大便往往不會有肉眼可見的鮮血。不過，病人就可能因腫瘤持續出血，導致出現貧血，於是有疲倦易攰、氣喘氣促、面色蒼白等情況。

有時憑肉眼不一定能察覺大便有沒有血，反而應多留意一些相關的警號。（giorgiotrovato/Unsplash）

Daniel的警覺性比一般人高，求醫得早。他確診時腸癌雖已是第三期，猶幸未擴散，可採用標準治療方法——手術切除後再加輔助化療，並定期覆診，仍有一定根治機會。假若他沒有及時求醫，發展至第四期腸癌並出現擴散的話，根治機會便低很多了。

預防大腸癌貼士：（按圖）

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事實上，從臨床經驗看到，無故出現貧血是十分重要的警號。若你或家人忽然容易疲倦氣促、面青唇白，謹記不要掉以輕心，有時可能是腸癌引起的症狀！

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