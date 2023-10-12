直腸癌｜6旬漢狂放臭屁兼痾血　醫生指探肛門　恐怖畫面至今難忘

排便出血不可輕忽！一名60多歲男子放屁超臭，甚至血染整個馬桶，以為是痔瘡破掉不以為意，直到大不出東西才就醫求救，結果竟是「直腸癌」惹的禍。



大腸直腸外科醫師鍾雲霓在《醫師好辣》節目中分享，一名60多歲男子就診表示「想要開痔瘡」，並抱怨痔瘡不僅害他拉血便，還害他半年來放屁都奇臭無比，醫生一聽到「半年來都很臭」的字眼，推測可能有東西爛在腸道裏，接着並請患者躺下進行指診，不料，手指才剛一戳入，就在接近直腸交界處摸到有顆「邊緣不規則」的直腸癌腫瘤，手指退出來時，還看見「血水跟爛爛的分泌物跟黏液」，畫面更她歷歷在目，緊急替患者安排轉診開刀，最後確診罹患直腸癌。

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根據《ETtoday健康雲》採訪報導，鍾雲霓醫師表示，該男子當時不僅臭屁狂熏家人半年，還拉出血便「染紅整缸馬桶」，後來因直腸腫瘤長太大塞住腸道，排便排不出來才就醫檢查，所幸病況還未惡化到「腫瘤吃穿腸」，引發腹膜炎的地步，經過手術也恢復良好，也讓她放下心中大石。

最後，鍾雲霓醫師也提醒，若發現身邊親友放屁變臭，可先試着增加蔬果量半個月至一個月，待腸道益生菌自然篩選變好後，屁味就會變淡，自己也能警覺到「吃的東西不夠健康」，再留意即可，倘若努力了數個月，放屁還是這麼臭，即為健康警訊，就得小心是否得到大腸癌，務必盡速就醫檢查。

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