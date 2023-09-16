7旬漢直腸藏腫瘤　大腸癌篩檢總驗不出　全因他每天發泡錠當水飲

維他命C能抗氧化、增加免疫力，但攝取過量恐有潛在風險！台灣北市聯醫近日收治一名75歲病患，因長期腹瀉被診斷為大腸激躁症，由於糞便潛血篩檢每次都正常，病患一再拒絕大腸內視鏡檢查。直到去年嚴重便秘與腹部絞痛求醫，才發現直腸長了巨大腫瘤且確診為大腸癌，究其原因竟是因為每天把維他命C發泡錠當水喝，造成糞便潛血檢查呈「偽陰性」而延誤就醫。



都市人健康意識抬頭，吃保健品養生已成全民運動，有調查顯示，台灣有超過四分之一的民眾每天會吃保健品，尤其愛吃維他命（維他命）、鈣片、葉黃素等，不過民眾常常在不知不覺中重覆攝取過量維他命而不自知，產生意想不到的副作用。北市一位75歲長者平時身體硬朗，唯一困擾就是退休後10年間常會有輕微腹瀉情形，就醫診斷為大腸激躁症，此後固定回診追蹤，但腹瀉症狀一直持續。

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這位長者平時有服用各類維他命的習慣，尤其是每天使用維他命C發泡錠，當成開水喝。在多次的定期健康檢查中，糞便潛血篩檢（大腸癌篩檢）每次都呈現正常結果。其間醫生有建議大腸內視鏡檢查，但長者以害怕疼痛和糞便潛血篩檢正常為由拒絕，直到去年因嚴重便秘與腹部絞痛來門診求醫，檢查發現直腸內有一個巨大腫瘤，大腸內視鏡檢查及病理切片確認為大腸癌。

台灣北市聯醫林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫生鄭玠豪表示，正常來說，定期糞便潛血篩檢應該能提早發現此一情形，但因為病患攝取了大量維他命C，而過量維他命C的抗氧化作用，造成糞便潛血檢查呈現「偽陰性」結果，加上他不願接受大腸鏡檢查，因此延誤病情。

鄭玠豪提醒，維他命C的攝取適量即可，勿重覆過量，而糞便潛血篩檢也並非萬能，若有持續腸胃症狀、大便習慣改變，除了一般檢查外，最好能接受大腸內視鏡檢查，以求早期發現早期治療。

維他命不是萬靈丹，過量仍有反效果

台北慈濟醫院藥劑師蔡佩珊過去曾表示，保健食品不是萬靈丹，服用方式錯誤可能造成偏食、劑量超標、降低其它藥物療效等多種影響，不可不謹慎。以常見的維他命A、B、C、D、E與K為例，服用過量可能造成以下反效果：

維他命A

肝功能異常、骨密度降低、中樞神經異常等情形。

維他命B

神經、四肢癱軟；維他命B6若跟巴金森氏症藥物、抗痙攣藥物一起服用，會導致藥物療效變差，無法達到應有治療效果。

維他命C

腹瀉、增加腎結石風險；與含鋁制酸劑同時服用，會增加鋁離子在腦部、骨骼的吸收，腎衰竭患者則容易發生鋁中毒，嚴重會導致骨軟化或記憶喪失。若與多發性骨髓瘤藥物併用，也會影響療效。

維他命D

高血鈣症、嘔吐和肌肉無力等急性中毒症狀。

維他命E、K

較少服用過量情形，但同時與抗凝血劑、抗病毒藥物服用時，可能影響藥物吸收或代謝。

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