世界中風關注日｜中風年輕化 大學科研中藥複方防心腦血管問題

10月29日是世界中風關注日，在後疫情時代下，都市人工作繁忙少運動，加上近年流行外賣，容易攝取導致三高的高風險食物，長遠增加心腦血管健康問題。除了增加每日運動量外，繁忙的都市人應如何預防保健？



三高增中風風險 傳統安宮牛黃丸複方應急療效

三高容易引發大腦血管問題，當中以缺血性中風的機率較高，而高血脂亦是導致心腦血管問題的關鍵之一，嚴重的會導致腦部組織永久受損，出現後遺症等永久身體機能問題。要預防中風，必須降低三高數值。西醫關注「三高」，原來中醫都有「三高」的說法，與西醫不同，會針對不同的體質和證候，從發病根源去治療，中醫而言，中風神昏患者可分為寒、熱兩類，治療中風熱病其中一條代表處方正是安宮牛黃丸。

安宮牛黃丸誕生於清朝時的一場疫情，其傳統複方起源於清代名醫吳鞠通所編著的《溫病條辨》，當時因此複方有效減輕大流行病病徵，成功解救百姓，從此聲名大噪，流傳數百年至今。傳統複方內含11味藥材，具清熱及開竅功效，主治邪入心包的患者 (「心包」意指心臟外包膜），有助消除神志錯亂、高熱不退等徵狀。

薈萃傳統中藥智慧 安全且效果顯著

時至今日，傳統複方以科研認證，進一步確定中藥古方的顯著療效。早前有大學以安宮牛黃丸進行藥理研究，用動物模擬了缺血性心腦血管發作後5小時延遲治療的情況，並在發病兩小時內口服相當於成人服用一粒劑量的安宮牛黃丸，有助爭取多半小時的治療黃金期，減低腦風險及死亡率。另外，研究也發現安宮牛黃丸所含的六種活性化合物能清除引致炎症及血腦屏障損傷的關鍵分子，減低延遲心腦血管治療引致的多重併發症。⁺

【同仁堂】安宮牛黃丸依照清代著名溫病學家吳鞠通《溫病條辨》之古方，配合同仁堂精良炮製方法，產品專門應對突發的心腦血管健康問題。（圖片：北京同仁堂）

赤靈芝有助控制三高 療效顯著無副作用

靈芝有助控制三高，同時可調節血壓、改善血脂、增強免疫力，與西藥互補不足。靈芝是中國傳統草藥最享負盛名之一，遠在三千年前，靈芝已用作治療之用，明代李時珍的《本草綱目》記載了靈芝「久服輕身不老，延年神仙」，因此有「仙草」之稱。「神農本草經」中，更把靈芝列為上上藥，意指可保健強身，預防疾病的草藥。

靈芝可分種六種，赤靈芝、紫靈芝、黑靈芝、青靈芝、白靈芝及黃靈芝，其形態及功效不一，當中以赤靈芝最具代表性，多項科學研究都以赤靈芝為代表，具權威性的《中國藥典》當中亦收錄赤靈芝為藥材，可見藥效的代表性。赤靈芝味甘，性平，具有增益心氣，主治肝氣不舒，當中的靈芝多糖及靈芝三萜更促進新陳代謝，預防老化，可作日常保健強身，調節免疫功能。

長期服食赤靈芝可增強免疫力，調整虛弱體質，改善症狀。（圖片：北京同仁堂）

正所謂預防勝於治療，要減低中風風險，應及早注意三高問題，不妨選擇北京同仁堂破壁靈芝孢子粉膠囊，由香港廠房製造，選用國家級基地培植有機赤靈芝，以100%赤靈芝孢子粉，配以頂尖低溫物理破壁技術，達至99%以上破壁率，令人體更容易吸收，時刻增強免疫力。

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⁺研究項目發表於2022年4月27日。