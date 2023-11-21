痛症治療｜錯誤治療隨時傷上加傷　推介3大高口碑痛症中心

上班族普遍工時長，缺乏運動，加上長期對著電腦工作、長時間站立，難免會腰痠背痛。都市痛症已成為港人常見的健康問題之一，嚴重甚至會影響工作和生活。與其依靠服用止痛藥、貼膏布或按摩作短暫紓緩，不如尋求專業治療，徹底擺脫痛症！不過坊間的痛症中心良莠不齊，部分缺乏治痛經驗，甚至欠缺全職的脊醫、骨科醫生與物理治療師等專業人員，成效不但備受質疑，更有機會令痛症問題惡化。為確保大家選擇到專業有效的痛症中心，以下推介3間高口碑的痛症中心，幫大家擺脫痛楚，享受無痛生活。



紐約醫療集團：專業團隊全方位紓解痛症 全港獨家高端儀器針對脊椎問題

坊間痛症治療林林總總，不一定人人適合，接受治療前，先要了解痛症成因。全港最大非醫院醫療服務供應商「醫思健康」旗下一站式全科痛症管理中心——紐約醫療集團的專業治痛團隊包括註冊脊醫、物理治療師、註冊中醫等，根據患者的痛症成因，以無需打針、食藥及手術開刀的治療理念，度身訂造安全有效的治療方案。配合全港獨家的醫療級治痛儀器，如針對各種脊椎痛症的MID椎間盤減壓椅、Spine MT 3D全脊椎引力減壓治療與iTrac®頸椎治療等，幫助脊椎回復自然健康的狀態。團隊現已成功解決50萬痛症個案，口碑值得信賴。

（五星為最高分數）

- 環境★★★★★

- 儀器★★★★★

- 專業度★★★★★

- 性價比★★★★☆

MID椎間盤減壓椅採用非入侵性的方式矯正脊椎，改善椎間盤突出等痛症及麻痺的情況。

機能治痛NPTR：慢性痛症救星 4R極速消痛技術減少痛症復發

不少港人正面對由不良姿勢、年紀增長、勞損和舊患引起的都市痛症問題，機能治痛NPTR提供專業的痛症管理和健康服務，主打4R極速消痛技術，通過復原傷患（Recover）、恢復氣血（Revitalize）、機能再生（Regenerate）和強化鞏固（Reinforce）4個步驟，配合獲國際級安全認證的治痛儀器，包括PiezoWave2聚焦式衝擊波、Hi-Power電磁波射頻激光、VT快速持效去痛治療及肌緊30去痛治療技術，幫助患者紓緩痛楚，調整身體機能，從而減少痛症復發的機會，適合被慢性痛症纏繞多年的人士。

（五星為最高分數）

- 環境★★★★☆

- 儀器★★★★☆

- 專業度★★★★☆

- 性價比★★★★★

肌緊30去痛治療技術有助快速緩解繃緊肌肉，紓緩炎症和痛楚，加快組織復原。

PainKiller痛症專家：揉合中西治痛技術 獨家手法止痛治痛

近年結合中式和西式技術的痛症治療大行其道，精準針對痛點與獨特的手法治療，有效擊退各種痛症。PainKiller痛症專家揉合中西治痛技術精髓，設計出獨家RMC高效治痛療程，以特定的運動及手法治療紓緩痛症，配合國際認可的先進儀器，如IFT干擾波電流治療、Vesta筋膜刀等，透過中式刮痧配合西式電磁能量，全方位促進血液循環，徹底放鬆不同部位的深層肌肉，提升患者肌肉細胞的復原能力，達到止痛治痛效果。療程同時改善患者日常的不良體態，適合因不良姿勢、肌肉無力或意外受傷導致痛症出現的人士。

（五星為最高分數）

- 環境★★★★☆

- 儀器★★★☆☆

- 專業度★★★★☆

- 性價比★★★★★

PainKiller痛症專家揉合中西治痛技術精髓，以特定的運動及手法治療紓緩痛症。

治療效果因人而異，以上內容僅供參考，如有疑問，請向相關專業人士查詢。

（資料及相片由客戶提供）