多謝老婆這一腳？夫妻打交丈夫膝蓋被狠踢　意外發現骨上竟有腫瘤

彰化縣一名男子因故與太太發生肢體衝突，男子不敵，到員榮醫院急診，意外發現有骨內囊腫，台灣骨科醫生顏大欽說，幸好檢查囊腫是良性，有2厘米大，還不需處理，不過有骨內囊腫也易骨折，病患發現病灶，要感謝太太，也要注意避免搬重物等，並需定期追蹤。



這名40歲病患日前和妻子發生爭執，爆發肢體衝突，身高160厘米、體重近130公斤的丈夫打不過妻子，被妻子踢中右腳膝蓋，到台灣員榮醫院急診，醫生檢查並無大礙，但他右膝疼痛，照了X光片，發現有異樣，即會診骨科醫生顏大欽。

相關文章：膝痛 | 4大指標教你膝痛看哪科！中醫教自製温敷燜燒包紓緩關節痛

+ 6

顏大欽表示，男子右膝有2厘米大小的「良性骨內囊腫」，目前還不需處理，只要定期追蹤即可，不過男子應該要感謝太太，神來一腳踢中膝蓋，才查出腫瘤，並安慰病患說「要愛惜家人，說不定家人會以超乎尋常方式幫助你。」

顏大欽說，「良性骨內囊腫」常見於20至40歲的病人，好發在遠端股骨及近端脛骨，也就是膝關節周圍的長骨，因為膝蓋有6厘米大小，這個腫瘤只有2厘米，還未影響患者日常生活，只要每2年追蹤一次即可。

良性單一骨內囊腫是相對常見的良性腫瘤，顏大欽說，雖然是良性但若太大仍會影響骨骼支撐，甚至骨折機率非常高，如果腫瘤太大，最後可將腫瘤切除、再灌骨泥即可，是常見且有效的手術。

顏大欽說，單一骨內囊腫成因不明，但患者容易在運動時受傷骨折，若囊腫大於骨徑50%以上，高達三成有骨折危險，手術時醫生要仔細切除腫瘤，切除後加上輔助冷凍治療和藥物，可大幅降低復發率。

單一良性骨內囊腫，早期沒有症狀，不容易發現，需培養良好生活習慣，避免搬重物，造成骨頭負擔，並需規律運動，增加骨骼強度，若發現身體有不尋常腫脹、疼痛，甚至半夜痛醒，一定要尋求專業意見，不能只貼酸痛藥膏或吃止痛藥，早期發現，早期治療很重要。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

膝痛｜年紀越大關節越不聽話？參考網民減重、食薑黃10大保養方式

+ 10

關節痛｜年輕過度用膝 老後行樓梯痠痛 多做3種運動可加速復原👇👇👇

+ 10

延伸閱讀：

非血親器捐擬開放 藏買賣隱憂

肺纖維化5大成因 狂咳2個月要小心

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」