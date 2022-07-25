瘀青｜挫傷腫脹瘀青不管會變腫瘤？先冰敷後熱敷有4種狀況快就醫

不小心撞到，留下腫脹瘀青，可別輕忽不管！台灣一名45歲女子，2年前搬家時右前臂挫傷，當時腫脹瘀青但不以為意，結果腫脹消退後留下一個小顆粒，手術切除發現竟是神經瘤；醫師表示，挫傷是指軟組織受鈍力撞擊，出現紅腫、瘀青、腫脹等，如果力道強、傷口大，轉變為腫瘤的可能性就較大，提醒撞到時千萬別輕忽。



這4處容易挫傷瘀青

台灣書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，這名女子右前臂在瘀青後，皮下殘留一個小顆粒，碰觸時會有觸電式疼痛感，隨著時間經過，顆粒也逐漸長大，碰觸時刺痛感逐漸增強，這才就醫經安排手術切除後，化驗為神經瘤。

黃季怡說，挫傷是指軟組織受鈍力撞擊，造成皮下組織傷害，外觀不一定有明顯傷口，而是呈現紅腫、瘀青、腫脹等，可發生在人體任何部位，其中多見於頭部、胸部、四肢和腰背部。

▼良性與惡性腫瘤的定義（按圖了解👇👇👇）

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撞擊力道強、傷口大易變成腫瘤

每個人都經歷過挫傷，但往往不以為意，不過，挫傷卻可能生成腫瘤，機率會受到撞擊力道及程度影響，力道強、傷口大，之後轉變為腫瘤的可能性較大；而腫瘤依增生組織的不同，可能是脂肪瘤、纖維瘤、血管瘤、骨瘤等，如果壓迫神經則成為神經瘤。

先冰敷2天後再熱敷 早期處理避免腫塊發生

黃季怡建議，外觀無明顯傷口的挫傷，在急性期應立即休息，冰敷抬高患部可降低組織傷害，2天之後改為局部熱敷、按摩及伸展活動，並配合充足營養，加速患部組織修復。而在恢復過程中如果發現有新的腫塊，或是患部完全無法活動、周邊麻木、下側蒼白冰冷等狀況，應立即就醫。

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至於有傷口的挫傷就要先預防感染，並根據傷口深淺、大小等，採取不同的處理，如縫合、貼人工皮等，以縮短傷口癒合時間、減少發炎反應，並降低疤痕、蟹足腫生成機會。黃季怡也提醒，發生挫傷時，早期適當處置可減少腫塊或疤痕生成機會。此外，當身上出現腫塊且邊界不明顯、位置轉移或家族有惡性疾病遺傳病史，都應儘速就醫檢查。

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