全港首間質子治療中心開幕啟用　精準高效治癌減副作用

養和醫療集團於今年七月完成興建全港首間質子治療中心並初步投入服務，終於在今年12月2日正式開幕啟用，為不同的癌症病人提供高效、低副作用的治療方案，標誌著香港在精準癌症治療的領域上邁出重要的一步，而未來亦期望可以服務更多區內病人，讓更多病人受惠。



養和質子治療中心正式開幕 衞生局局長盧寵茂教授主禮並致辭

養和於12月2日舉行「養和質子治療中心開幕典禮」，活動邀得香港特別行政區政府醫務衞生局局長盧寵茂教授撥冗主禮並致辭。盧寵茂教授致辭時表示：「我們十分樂見香港引入質子治療，為病人提供一個更高效且更低入侵性的治療方案。香港特區政府近年一直致力在各方面推動香港醫療科技發展，在最近的行政長官施政報告中亦提到，特區政府會繼續與社會各界不同持分者通力合作，將香港發展成一個醫療創新樞紐。」

開幕典禮的主禮嘉賓包括香港特別行政區政府醫務衞生局局長盧寵茂教授(左二)、養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生(右二)、養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文先生(左一)，以及養和醫療集團首席醫務總監暨養和醫院副院長曹延洲醫生(右一)。

院方指，質子治療的費用大約是傳統治療的兩倍，中心全面運作後，預計每年可為400至600名癌症病人提供治療，未來會繼續與公營機構和本地大學醫學院合作，並會與香港兒童醫院討論，加大治療在小兒癌症的應用。

籌建過程長達十多年 疫情爆發添困難

養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文先生表示，養和質子治療中心的成立是18年來努力累積的成果，由選址、將工業大廈改建成醫療用途，令整個建造過程變得相當艱巨，可說是養和至今最具挑戰的工程項目之一。

養和醫療集團醫學物理部主管余兆基博士亦補充，項目困難之處在於要考慮污染地方怎樣處理，要研究批發的水泥（石屎），另外，香港土地昂貴，成本高，又希望盡量接近城市中心以方便病人，選址上需平衡多種考量，加上疫情爆發，令質子治療中心比預計時間中長才完成。

養和質子治療中心設有巨型的質子治療系統，包括兩座 190 度半旋轉機座系統、一個直徑約四米的四磁環同步加速器、兩間質子治療室，內有各項精密儀器系統，由七月至今已為約40名病人提供治療。這些個案涉及多種癌症類型，包括乳癌、頭頸癌及兒童癌症等。臨床研究均顯示，質子治療對周邊健康組織及器官所釋放的輻射劑量要少得多，大大減少口乾、聽力受損、顳葉壞死和引致周邊區域繼發性惡性腫瘤等副作用，此外亦能縮短治療時間及減少治療所需的次數，患者可以更快完成療程。

養和質子治療中心設有巨型的質子治療系統，包括兩座 190 度半旋轉機座系統。

甚麼是質子治療？ 與傳統的放射治療有甚麼分別？

現時傳統的X射線(光子)放射治療，又稱作光子治療，是利用高能量X光(光子)或電子射束殺死癌細胞的DNA，以達到治療效果，然而，放射能量會穿透腫瘤組織，因而對腫瘤後方或癌細胞周圍的正常組織也會造成傷害和副作用，而質子治療正是大大改善光子治療的缺點。

質子治療為目前治療腫瘤最先進的放射治療技術，能鎖定目標腫瘤，並使質子射線能夠在接近目標腫瘤時才釋放出最大能量，再令輻射能量驟然停止並消散，在集中消滅癌細胞的同時，亦能大大減低腫瘤周邊的健康組織、器官所承受的輻射和傷害，從而降低引起併發症和副作用的風險，適用於治療各項癌症，尤其用於治療腦癌、頭頸癌、肺癌、肝癌、乳癌、前列腺癌等，對尚在發育的兒童癌症患者尤其合適。

養和質子治療中心的開幕奠定了香港醫療科技躍進的新里程碑，在未來，養和會繼續與公營機構和本地大學醫學院合作，利用這套先進的質子治療系統進行臨床治療、醫學培訓和科學研究，以及與醫管局協商，致力改善治療效果和將成本降低，讓更多病人受惠。