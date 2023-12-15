靜脈曲張｜內地女穿「光腿神器」不脫 半個月後雙腳腫到不能走路

有「光腿神器」之稱的塑形褲，因其顏色與皮膚顏色相近、易於配搭之餘，眾多品牌又宣稱有去水腫及塑身等功效，因而深受廣大女性的喜愛。然而，近日內地就有一名女子因為誤信「光腿神器」能改善靜脈曲張，持續半個月穿著不脫，最終竟導致下肢腫到無法正常走路。



據內媒報道，該名女白領由於工作關係需要長時間站立及久坐，導致罹患了靜脈曲張，雙腿滿佈「蚯蚓」般的血管。因此她盯上了宣稱集保暖、美腿，又能紓緩靜脈曲張的三個功能於一身的「光腿神器」，在問題發生之前，除了上廁所、洗澡及睡覺之外，都不會脫下神器。如是者經過了半個月，這名女士竟發現靜脈曲張非但沒有得改善，還隨著時間日漸嚴重，最後更發展到無法邁步走路，唯有請假到醫院就診。

經醫生檢查後發現，靜脈曲張惡化的原因竟然出在錯誤穿着「光腿神器」身上。醫生解釋，患者本身已有靜脈曲張，還選擇了尺寸不適宜、追求過度緊繃感的光腿神器，使得足踝部的壓力過低，而大腿的壓力過高，抑制了下肢靜脈血液和 淋巴液的正常回流，進而加重水腫等症狀。

醫生強調，「光腿神器」並非醫用彈性襪，不具備相應的梯度壓力，更無法對靜脈曲張等疾病產生緩解作用。醫生又提醒，光腿神器這類緊身褲透氣性較差，使用時應注意清潔及保持乾燥，以避免細菌滋生引起皮膚不適。同時，挑選塑形褲時不宜過於緊繃，一旦感到不適應及時脫下。而患有下肢血管疾病、皮膚過敏、關節肌肉痠痛、婦科疾病，甚至消化不良和肛周問題的女性，在使用「光腿神器」之前應諮詢醫生建議。

靜脈曲張是什麼？

靜脈曲張（Varicose veins）是一種常見的血管疾病，通常發生在下肢的深層或表層靜脈。它們是因為血管壁的功能受損，血液在靜脈中積聚並擴張形成的。

正常情況下，靜脈將血液從身體各部位回流到心臟。靜脈內部有一系列瓣膜，它們有助於防止血液逆流。然而，當這些瓣膜失去彈性或受損時，血液會在靜脈中堆積，使靜脈擴張、扭曲和膨脹，形成靜脈曲張。

靜脈曲張通常是一種慢性病變，而且往往是漸進性的，在早期沒有明顯症狀，但會隨著病情加劇，而出現以下症狀和不適：

1. 脹痛感：患處可能感到沉重、脹痛或不適。



2. 表皮變化：靜脈曲張可能引起皮膚變化，如皮膚變色、變硬、變厚或出現潰瘍。



3. 表面靜脈突出：靜脈曲張的特徵是在皮膚表面形成扭曲、凸起的靜脈。



4. 痙攣：患處可能出現痙攣，尤其在夜間。



靜脈曲張的發生原因可能涉及多個因素，包括遺傳、長時間站立或坐著、肥胖、懷孕、運動不足和血管壁結構異常等。如果您懷疑自己患有靜脈曲張，建議諮詢醫生的意見。

▼同場加映：靜脈曲張如何治療？（按圖👇👇👇）

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６個貼士助你預防、改善靜脈曲張

以下是一些預防和改善靜脈曲張的方法：

1. 增加活動：定期運動有助於促進血液循環，強化肌肉，減輕靜脈壓力。建議進行低衝擊度的運動，如散步、游泳、騎自行車或瑜伽等。



2. 避免久站或久坐：長時間站立或久坐會增加靜脈壓力，增加靜脈曲張的風險。如果需要長時間站立，請試著經常換腳姿勢，並且盡可能休息坐下。如果長時間坐著，每隔一段時間起身活動一下，避免長時間交叉腿或保持同一姿勢。



3. 避免穿緊身衣物：緊身衣物可能限制血液流動，增加靜脈曲張的風險。選擇舒適鬆散的衣物，特別是褲子和腰帶。



4. 控制體重：過重或肥胖會增加靜脈曲張的風險。保持健康的體重範圍有助於減輕靜脈壓力。



5. 避免長時間跨越腿部：交叉腿或長時間保持同一腿部位置可能限制血液流動，增加靜脈曲張的風險。儘量保持腿部自然放鬆的姿勢。



翹腳對身體4部位造成影響（按圖看清👇👇👇）

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6. 健康飲食：飲食中攝取豐富的纖維和抗氧化物質有助於維持血管健康。建議攝取新鮮水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪。



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