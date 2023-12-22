產前禁忌｜飲酒會影響精子質素？ 研究：決定生育 3 個月前應戒酒

在產前檢查時，醫生一定會提醒孕婦在懷孕期間千萬不能飲酒，只因飲酒會對胎兒造成不可逆的負面影響。然而，有研究指出，原來男方在生育前飲酒都會增加胎兒出現「胎兒酒精症候群」的風險！



什麼是胎兒酒精症候群？

胎兒酒精症候群（Fetal Alcohol Syndrome，簡稱FAS）是一種由孕婦在懷孕期間飲酒所引起的一系列身體和神經發展缺陷的病症。當孕婦飲用酒精時，酒精可以穿過胎盤進入胎兒的血液系統，並對胎兒的發育產生有害影響。

胎兒酒精症候群的特徵包括：

1. 生長遲緩：患有FAS的兒童通常體重較輕，身高較矮，頭圍較小。



2. 臉部異常：典型的臉部特徵包括平平的上唇、突出的下顎、眼睛間距過寬，以及平平的鼻樑。



3. 中樞神經系統問題：這可能包括注意力不集中、學習和語言困難、智力障礙、記憶問題、行為問題和情緒困擾等。



4. 其他身體異常：可能還伴隨其他身體結構異常，如心臟缺陷、骨骼問題、腎臟問題和聽力問題等。



FAS是一個不可逆的病症，意味著一旦出現，它將會伴隨一生。最重要的預防方式是孕婦在懷孕期間完全避免飲酒。

父親飲酒都會增加患症風險！

以往都認為只有母親在懷孕期間飲酒才會導致胎兒酒精症候群，但近日，德州農工大學（Texas A&M University）的一份研究指出，父親在受孕前的飲酒習慣會對胎兒發育產生負面影響。 經常飲酒的男性的精子亦可能導致胎兒酒精症候群。

該研究的主要作者Michael Golding 博士表示，研究表明飲酒對父親的精子產生影響所需的時間比之前認為的要長得多，長達一個月以上。他指，「我們發現，即使在戒酒過程中，男性的精子仍然會受到飲酒的負面影響，這意味著精子恢復正常所需的時間比我們之前想像的要長得多。」

飲酒時，人的肝臟會經歷氧化壓力，導致身體過度產生某些化學物質，從而擾亂正常的細胞活動。同時戒酒亦會引起同樣類型的氧化應激，有效地延長酒精對身體影響的持續時間，超出了先前的想像。

Golding 博士解釋，在戒酒期間，肝臟會經歷永久性的氧化應激，並向整個男性身體發出信號，生殖系統會認為「本體生活在一個具有非常強的氧化壓力源的環境中。我需要對後代進行編程，使其能夠適應這種環境。」但Golding 博士懷疑，對精子的適應並沒有什麼好處，甚至會導致胎兒酒精症候群等問題。

準爸爸決定生育 3 個月前應戒酒

Golding 博士建議，準爸爸在決定生育之前至少需要戒酒三個月，「要得到確切的答案還有很多研究要做，但我們知道精子的產生需要 60 天的時間，而提取過程至少需要一個月。所以，我估計至少要等三個月。」

計劃懷孕的夫婦了解提前多久停止飲酒以預防出生缺陷至關重要。Golding 博士指，目前，醫生只會確認母親有沒有飲酒，來診斷出孩子出現胎兒酒精症候群的風險，在過去，社會將所有責任歸咎於母親，即使她們在懷孕期間不喝酒，而本次研究改變了關於誰應對酒精相關出生缺陷負責的討論，他計劃未來將繼續研究父親飲酒的影響，以幫助醫生為夫婦提供建議。

同場加映：婦科檢查相關流程如下（按圖）：