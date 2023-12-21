Celine Dion｜加拿大天后復出機會渺茫 僵硬人症候群無法治癒？

加拿大樂壇天后Celine Dion早前因罹患罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」，於5月被迫取消巡迴演唱會，近日，其姐姐提及Celine Dion病情時更坦言，「她已沒辦法控制自己的肌肉。」成功復出的可能性恐怕渺茫。到底「僵硬人症候群」是一種怎樣的病？患者又會有何症狀？



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什麼是僵硬人症候群？

「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome）是一種罕見的神經系統疾病，也被稱為「僵硬人綜合徵」。這種疾病主要特徵是肌肉的持續性僵硬和痙攣，尤其是軀幹肌肉。

以下是僵硬人症候群患者的一些特徵：

1. 肌肉僵硬



患者的肌肉會持續性地出現僵硬，尤其是在軀幹肌肉，包括腰部和腹部。這種僵硬可能會導致患者難以彎曲或移動身體。

2. 痙攣



患者可能經歷肌肉痙攣，尤其是在身體受到刺激或激動時。這些痙攣可能是疼痛的並且可能導致身體不受控制的彎曲或扭曲。

3. 過敏反應



患者可能對外界刺激產生過度敏感，如聲音、光線或情緒壓力。這些刺激可能引起肌肉的過度緊張和痙攣。

哪些人士較容易患上「僵硬人症候群」？

僵硬人症候群（Stiff Person Syndrome）是一種罕見的神經系統疾病，可以影響任何年齡段的人。

僵硬人症候群的確切原因尚不明確，然而，該病仍有些與較高風險相關的因素：

1. 年齡和性別



僵硬人症候群可以發生在任何年齡，但大多數患者介乎於 30 至 60 歲。此外，女性亦比男性更容易患上這種疾病。

2. 自身免疫性疾病



自身免疫性疾病是導致僵硬人症候群的主要風險因素之一。許多患有僵硬人症候群的人同時還患有其他自身免疫性疾病，如糖尿病、甲狀腺疾病、類風濕性關節炎等。

僵硬人症候群能否被治癒？

目前，僵硬人症候群無法完全治愈，但可以通過綜合的治療方法來控制症狀和提高生活質量。治療方法包括藥物治療，如肌肉鬆弛劑、抗痙攣藥物和免疫調節劑。物理治療和行為治療也可以幫助患者減輕症狀並改善功能。

由於僵硬人症候群是一種罕見疾病，如果你或親人患有類似的症狀，建議尋求專業醫療人員的評估和診斷。只有醫生能夠確定是否患有僵硬人症候群並制定適當的治療計劃。

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