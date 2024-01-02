對抗亞健康｜身體慢性發炎種穩患 Omega-3抗炎能力你要知

現代人時常外食，高油、高鹽、高糖，不但會導致肥胖，攝取過多劣質油、飽和脂肪或加工食品等，更會令體內脂肪酸嚴重失衡，令身體長期處於慢性發炎的「亞健康」狀態，誘發一連串健康危機，出現一大堆敏感症狀、大小病痛問題。攝取足夠的Omega-3（奧米加3）不但可維持心血管及腦部健康，更可讓身體脫離慢性發炎狀態。甚麼是Omega-3？從何補充？以下同你一文看清。



不止補心補腦 Omega-3抗炎能力強

Omega-3是一種不飽和脂肪酸，其家族龐大，當中以DHA及EPA兩種不飽和脂肪酸，同屬於Omega-3家族，可被人體直接吸收使用，對人體極為重要，然而人類身體無法自我製造、合成這種不飽和脂肪酸，只能從魚類、貝類等中吸收。美國心臟協會（AHA）就建議每個人每週至少吃兩次、約3.5安士的「野生深海魚」以吸收足夠的Omega-3，若不愛吃魚的朋友，建議定期補充魚油Omega-3的保健食品。Omega-3不但可以維持心臟、心血管、眼睛及腦部等健康，它更具有抗發炎及減緩慢性發炎作用。Omega-3的抗炎活性能有效改善關節炎、痛風及增強肌肉活動量。另外，亦Omega-3能滋潤皮膚減少發炎，有助改善濕敏肌膚。

飲食失衡誘慢性發炎 Omega-3 VS Omega-6知多一點點

過敏、關節發炎、糖尿病、心血管疾病和某些頑疾等慢性疾病，都是由慢性發炎所觸發，而大多數「慢性發炎」來源是來自飲食。現在多數食肆都採用經加工提煉的植物油，就連在家煮食，大多家庭都採用粟米油、大豆油、葵花籽油等含豐富Omega-6的植物油。植物油看似健康，但過量攝取Omega-6，則是誘發身體慢性發炎的主因之一。

Omega-6亦為不飽和脂肪酸，主要對心臟健康有益處，但經代謝後可被轉化為AA脂肪酸，會促使炎症發生。根據多個健康權威建議，Omega-3與Omega-6的理想攝取比例應為1:1至1:4之間，但是現代人飲食嚴重失衡，吸收Omega-3與Omega-6的攝取比例已達1:20。故此，除了注意飲食，吸收足夠的Omega-3，能夠減低慢性發炎機率以抵抗炎症。

油魚點揀好？

美國心臟協會（AHA）建議每天食用3000mg以下的魚油都是安全的。然而市面不少魚油也標榜是高濃度魚油，但經過計算之後就會發現總Omega-3脂肪酸比例與總魚油脂肪比例差異很大。若然每天持續攝取的話，其實只是攝取更多魚脂肪而並不是攝取Omega-3。所以有很多人已經有服用魚油的習慣，但身體卻沒有得到改善之餘，反而會更加肥胖以及血管出現問題。所以，在揀選魚油時，應留意當中EPA及DHA的含量，即是一粒1000mg的魚油內，到底含多少mg的EPA及DHA。

夠「純」先有效！曼德製藥極純90%+奧米加3魚油

在歐洲，專家建議服用84%以上的高純度魚油，才對身體有顯著正面影響及作有效保健 。當中，獲得HK01頒發「健康Easy卓越大獎 2023 - 卓越奧米加3魚油品牌大獎」的德國曼德製藥極純90%+奧米加3魚油，則是「醫療級」的極純90%Omega-3。其一粒500mg的魚油，總Omega-3含量達450mg¹，最新檢驗 2022年3月出廠的2025年9月批次，每粒純度高達96%，為香港市面上同類型產品最高之一²。

不僅Omega-3含量高，其魚油來源亦夠純。其魚油選取來自挪威北極圈純正無污染海洋的魚種（鯖魚、沙甸魚、鯷魚、三文魚和軟體動物油），並採用24小時內冷凝技術確保魚油原料新鮮。每個批次出產的魚油必須經過250多項環境污染物檢測，為全球魚油生產業業內最頻密的生產市商之一。全通過150多種農藥、重金屬及有毒物質的多項國際認證：GMPs / NFS / IFOS / IFFO / GOED Omega-3 / Non GMO 等獨立第三方機構檢測³。有效、安全之餘曼德製藥極純90%+奧米加3魚油的體積細小，容易吞服，適含不同人士食用。

曼德製藥(亞太區)官方購買網店︰

https://mantrapharm.myshopify.com/products/極純90-奧米加3-醫療級別魚油-預防心臟病及中風

曼德製藥產品專櫃︰

尖沙咀梳士巴利道3號星光行一樓全層及地下G03鋪昇康滙Healthy Square

¹⁻²https://drive.google.com/file/d/1MXZTPALlrvW1bS1hb8Q_ogH7Ubu9-i8I/view?usp=sharing

³ 德國「曼德製藥」產品是德國知名克羅克集團旗下的醫用營養食品。每款產品由德國聯邦政府藥品及醫療用品研究所(BfArM)批准, 並由德國聯邦政府醫藥產品訊息中心(IFA)頒法獨立「PZN」編號(https://www.ifaffm.de/mandanten/1/documents/04_ifa_coding_system/IFA_Info_Code_39_EN.pdf), 相當於產品的身分證, 能夠在德國藥監局官網查核(www.arzneimittel-datenbank.de)。有了「PZN」代表產品具有德國政府嚴格監管保障、合法銷售並達處方品質級別。而曼德製藥製造過程、廠房及配方均符合以下國際認證，安全可靠。

1. GMP認證（國際生產醫藥級產品認證）;

2. TÜV SÜD認證（世界公認的領先獨立產品認證機構，致力於提供各種品質保證∼認證和審核服務）;

3. FDA 認證（美國食物及藥物管理局)

4. WADA認證（奧林匹克世界反禁藥運動機構)

5. NEM Control認證（歐洲最權威營養保健食品品質認證機構）

（資料及相片由客戶提供）