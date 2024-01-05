流感高峰期丨搭車應配戴口罩? 有咩必備防疫用品預防病毒入侵?

冬季流感高峰期即將到來，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預料本港下星期將進入流感高峰期，新冠病毒近期活躍度亦明顯上升，兒童呼吸道感染疾病流行較明顯，並呼籲高風險人士人士到公共場所，應配戴口罩。市民應提高警覺，做足防疫措施，好好保護自己。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君1月4日表示，香港最快下周或進入流感高峰期。（黃浩謙攝）

不正確戴口罩跟沒戴一樣？ 選購適合尺寸的口罩很重要

佩戴口罩是預防流感的其中一個方法，外科口罩是一種較常用的口罩。若佩戴得宜，它能有效預防由飛沫傳播的疾病，而要有效發揮口罩的效用，需注意佩戴合適尺寸的外科口罩，完全覆蓋口、鼻及下巴，緊貼面部，使空氣不能從口罩邊緣空隙漏出，緊貼面部的口罩是十分重要的，IAP提供3種尺寸的醫用外科口罩，並採用三層結構防護，有效預防N7N9、PM2.5等、安全可靠，市民可依照自己面部大小選擇適合自己的口罩，預防流感。

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幼童皮膚幼嫩，容易敏感，長期使用粗糙、品質不良的口罩會對肌膚造成傷害，IAP 幼童醫用外科口罩適合2-6歲幼童，不含玻璃纖維，不會為幼嫩的肌膚造成傷害，更提供三層結構防護，BFE、PFE、VFE都超過98%，有效過濾病毒，同時著重佩戴舒適度。

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個性化彩色口罩 時尚穿搭愛美必備

當防疫逐漸變成習慣，經常使用的口罩甚至可以成為穿搭的其中一環，IAP提供黑色、彩虹色、櫻花粉紅、鬱金香橙、向日葵黃、青之池青、薰衣草紫多色，愛美的市民可以堅守防疫之餘，更可隨心情、打扮配搭不同顏色的口罩，IAP彩色系列口罩提供成人、中童或女士尺寸，大人小孩都可愉快抗疫。

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喜愛簡約、淨色系的市民除了白色口罩外，也可選擇酷黑色的口罩，易配搭之餘，也可搭襯不同造型的衣服，彰顯時尚穿搭。

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長期戴口罩感到焗促黏立立？ 日本冷感冰涼口罩

戴口罩最怕口罩配戴時間一長，就感到焗促黏立立，尤其是愛美的女士們，最怕口罩肌，還有精心打扮的一番妝容、口紅黏到口罩上，既不衛生，又不舒適，IAP的日本冷感Cool 3D立體口罩就能解決這些問題！日本冷感冰涼口罩使用立體設計，不貼嘴部，不易弄花妝容，佩戴時冰涼舒適，有著獨迸四層過濾防沾染，能有效阻隔飛沫、病毒、細菌傳播感染，高透氣、高防護，更提供5大粉色，舒適又可愛！

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徵狀出現勿鬆懈 為人為己自我檢測

新冠疫情雖已放緩，但仍未完全消失，依然潛伏於社會上，一旦出現感冒徵狀也不能掉以輕心，最好是使用快速抗原測試，盡早了解有否中招，以免傳播病毒，保障自已也保障他人。

IAP的快速抗原測試僅需15-20分鐘即可得知結果，特異性和靈敏度也極高，並獲13個國家註冊國際認證，安全可靠。

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