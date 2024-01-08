嚴選安全魚油Omega-3 護心　營養學家教你美食當前護心有法

啱啱浪接浪嘅聖誕、新年 Party，好多人都因為美食當前，不知不覺間失去節制，餐餐大魚大肉。但其實呢啲「美食」通常都係係高糖高脂，太放縱進食唔單止會肥，高油高鹽高糖仲有機會會影響心血管健康！趁住新一年，係時候重新開始建立心血管健康！雖然普遍人都知道食魚油有助心血管健康，但到底要點樣揀安全又有效嘅魚油，而乜嘢係Omega-3、DHA、EPA？適合咩人要食用？即睇內文等營養學家為大家一一解說。



節慶飲食習慣影響心血管健康

除了大時大節，都市人經常外食，高油、高糖、高鹽，喜歡重口味飲食，又少郁動，導致三高、心血管健康小困擾隨之而生。而且大多食肆常用的煮食油都是經過加工提煉的植物油，家中常用的粟米油、花生油、紅花油，因此在日常飲食中，尤其碰上過時過節更要特別留意，需補充足夠的Omega-3有助維持心血管健康。

營養學家Mandy Wong

Omega-3脂肪酸益處多 人體無法自行生成

由於都市人經常飲食失衡，很容易過量攝取某些較高脂的食物。而Omega-3能有助清除血管垃圾及降低壞指數，能有助保持血管彈性，維持心血管及心臟健康。而魚油便是攝取Omega-3的最佳來源。魚油素有血管清道夫之稱，其中主要有效成為Omega-3。營養學家Mandy︰「 Omega-3是一種多元不飽和脂肪酸，是身體必需的脂肪酸，當中DHA、EPA兩種Omega-3是可以被人體直接使用的有效不飽和脂肪酸。除了適合40歲以上關注心血管健康人士之外， Omega 3對腦部、眼睛、甚至皮膚及免疫力均有幫助。」Mandy︰「人體無法自行製造出Omega-3脂肪酸，需要透過飲食額外補充，美國心臟學會則建議每星期吃兩次約 3.5 安士深海魚，例如三文魚、吞拿魚、鯖魚等來吸收足夠的Omega-3。」以往不少人都會選擇以魚油丸來攝取Omega 3，但是近年海水污染問題，無論是吃魚或是挑選魚油時傾向較謹慎挑選。

挑選魚油3安全大要素

Omega 3如此重要，我們在挑選魚油時應注意那些要點？營養學家Mandy指出揀選魚油時，可從安全性、穩定性、第三方認證，3大安全要素來做最大考量。Mandy︰「建議買有保證的品牌，他們的魚油產品都會由第三方認證過，而IFOS就是屬於權威性的第三方魚油檢測和認證機構，確保到他們的安全性。」

1. 安全性－魚油中的魚種及水域來源

魚獲來源更應選擇遠離核廢水排放、及其他因人為活動製造的海洋污染的潔淨深海海域。雖然深海魚含有豐富的Omega 3包括DHA和EPA，但大型魚類處於食物鏈最頂端，體內或累積如重金屬等污染物，而且濃度非常高，建議選擇提取自小型魚的魚油。而採用有驗證、受監管、可追溯的來源，例如MEG-3®認證就更有保證。

2. 穩定性－萃取技術

卓越的萃取技術，能除去雜質、不純物、有害物質，以提高其質量、含量、純度，並且能確保其穩定性，使魚油保持新鮮不會容易氧化。

3. 第三方認證－權威機構檢驗合格認證

應揀選國際認證，及獲第三方認證的魚油產品，其中IFOS便是世界權威機構。獲IFOS TM五星認證的魚油產品，必定要通過Omega 3含量測試、重金屬檢測、純淨度、氧化穩定性及新鮮度測試。獲IFOS TM認證的魚油，其品質、純度和安全性都更安全有保障。

作為精明的消費者，在選擇魚油時，應該留意包裝上有否表明每一粒魚油丸中的Omega-3含量，以及其有效成份DHA 及EPA兩種能被人體直接使用的有效不飽和脂肪酸含量，即非只關注「高濃度」或「高純度」。200mg至4,000mg Omega-3都是有效的劑量，但其實日常維持心血管健康，大約500mg就足夠。如果想有助促進心血管健康, 可考慮攝取約1000mg 或攝取2粒500mg的魚油，消費者應重點參考實際成分含量。

楓之寶全新深海高濃度奧米加3 符合3大安心護心要素

市面魚油產品繁多，但可以符合營養學家所提出的3大考量要素的產品則少之又少。而全新楓之寶魚油產品 ”楓之寶深海高濃度奧米加3”，魚類來自潔淨海域的深海小魚，而魚油經10重精煉萃取。 Mandy︰「楓之寶深海高濃度奧米加3魚油便是其中一款能符合3大考量要素的產品。」

1. 安全性方面：全新楓之寶魚油選取源自於漁業和水產養殖組織（FAO — Fishing and Aquaculture Organization）所制定的地理區域︰太平洋中東部、太平洋東南部、地中海和黑海和印度洋西部的魚獲，4個海域均遠離污染海域。而且選取經MEG-3®認證的深海小型魚類（沙甸魚、鯷魚及鯖魚） ，其重金屬含量、及人為污染風險遠低於大型魚，確保安全潔淨無污染。而且更是所採用魚類亦為可持續海鮮，不會因為大量捕獲而絕種，符安全性之餘，而做到環境保護。

2. 穩定性及品質方面：全新楓之寶魚油MEG-3® 魚油利用卓越的萃取技術，經10重精煉萃取，確保其純正度及穩定性。而且進行了超過200項品質測試，提煉出最高級別優質深海魚油，更不會有腥味。

3. 第三認證方面：魚油採用獲國際權威IFOS五星認證的MEG-3®魚油，通過了Omega 3含量測試、重金屬檢測、純淨度、氧化穩定性及新鮮度測試。同時符合加拿大、歐盟及香港的安全檢測標準。

而全新楓之寶魚油每粒Omega-3劑量達 600mg，當中包括220mg DHA及330mg EPA，一粒已能有助維持日常心臟血管健康，做到護心同時食得安心。

想要維持心血管健康，符合營養學家建議3大要素的全新楓之寶魚油，絕對是好選擇！

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MEG-3® is a trademark of DSM

此產品並非藥物。此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

（特約）