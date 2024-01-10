乳癌｜日本研究揭久坐恐增加患癌風險 預防乳癌要靠自我檢查！

乳癌是本港女性最常見的癌症，更是十大致命癌症之一。然而，醫學界對於乳癌的成因卻仍未有統一的說法，不少因素都被指會提高患癌風險。近日，日本就有研究指出，原來久坐都會增加患上乳癌的風險。研究人員就提醒，經常久坐的人士應該定期站起來進行伸展活動。



據日媒《讀賣新聞》報道，曾有研究指出日本是全球久坐時長最長的國家。近日，日本京都府立醫科大學等組成的研究團隊就公布一項以日本女性為對象的大規模調查，發現久坐女性有易罹患乳癌的傾向。

日本女性每9人就有1人罹患乳癌，每年約新增9.8萬名乳癌患者。來自京都府立醫科大學的研究團隊，從全國多間大學及癌症中心等收集了約 36,000 人的調查數據進行解析。又針對比較其中所有受試者的運動習慣，其中更有的554名乳癌患者參與在內。

結果發現，每天坐7小時以上的女性，罹患乳癌風險將增加36%，即使採取被認為有預防效果的「每天步行超過1小時」及「每週運動3次以上」等對策，也不能改變罹癌的風險。研究團隊認為，若肌肉長時間缺乏活動，會導致性荷爾蒙失調，從而增加乳癌的發生機率。

研究作者、日本京都府立醫科大學研究員富田瞳呼籲，「如果你發現自己坐得太多，我希望你有意識地經常活動一下身體，例如站起來和伸展身體。」

日本國際醫療福祉大學副教授黑住獻亦表示，這是一篇能讓大家重新思考維持健康生活方式的論文，也期待能釐清久坐跟乳癌間關聯的機制。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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認清乳癌的高風險因素

增加女性患乳癌的風險因素分為不可改變和可改變兩類別，這兩類因素對個人患乳癌的風險都有影響。

不可變因素



1. 性別：女性患乳癌的風險高於男性。

2. 年齡：隨著年齡增長，乳癌的風險也增加。

3. 家族史：有一位或多位一等親屬（如母親、姐妹或女兒）患有乳癌，會增加個人患乳癌的風險。

4. 基因突變：某些基因突變，如BRCA1和BRCA2基因的突變，會增加患乳癌的風險。

可變因素



5. 生活方式和環境因素：生活方式和環境因素可以在一定程度上影響乳癌的風險。例如，飲食習慣、體重、運動習慣、吸煙和酒精消耗等。

6. 荷爾蒙因素：某些荷爾蒙因素也與乳癌風險有關，如早經和晚更年期、未生育或晚育、長期使用荷爾蒙替代療法等。

7. 醫學曆史：某些乳腺疾病，如乳腺增生、乳腺纖維瘤、乳腺囊腫等，可能導致乳癌風險上升。

8. 藥物使用：一些特定藥物的使用，如某些雌激素和口服避孕藥，可能與乳癌風險有關。

簡單３步自我檢查乳癌風險（按圖👇👇👇）

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乳癌是十大致命癌症之一，更是本港女性最常見的癌症。在2020年間，佔本港女性癌症新症總數的28.4% 。預防乳癌要從自我檢查做起，建議每月進行一次自我檢查，特別是在月經結束後的5-7天進行。對於更年期婦女和未經月經的女性，可以在每個月的同一天進行自我檢查，在此提供3步驟乳房自我檢查：

1. 乳房左右是否對稱



乳癌會造成組織變形，可在鏡子前，仔細觀察乳房的外觀，注意是否有皮膚凹陷、皮膚變厚或皮膚破裂等異常情況。

2. 乳房是否有硬塊



用手探測乳房，可以站立或臥床進行。檢查乳房千萬不能用抓的，用手指按壓才是正確方式，用指尖輕輕按壓乳房，從外周按向乳頭，注意是否有硬塊或腫塊，尤其乳癌好發乳房的外上側，也要記得檢查腋下淋巴結。

3. 擠壓乳頭是否有不正常分泌物



檢查乳頭是否有異常分泌物，乳頭正常分泌物顏色是清澈、淡黃色，如果擠壓分泌物顏色是淡紅色、暗紅色，代表帶有血絲，建議就醫檢查。

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