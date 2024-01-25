兒童健康｜飲純果汁就一定健康？每日一杯恐增患慢性病風險！

含糖飲料是導致肥胖的食品之一，因為擔心不健康，許多人都會選擇用果汁代，認為從水果榨出的果汁比較健康，亦能減少喝下肚時的罪惡感。不過，近日一項研究就指出，原來每天飲用一杯或更多的純果汁可能導致兒童和成人的體重小幅增加，而且血液中過多的糖分更會導致胰島素阻抗、代謝症候群、糖尿病、心臟病、肥胖和其他慢性疾病。



綜合外媒報道，這份由哈佛大學主導的研究顯示，若兒童每天每多喝一份100%的純果汁，身體質量指數（BMI）就會增加0.03。同時，在對卡路里進行調整後，成年人的BMI也有了0.02的微小變化。

哈佛大學流行病學和營養學教授、波士頓哈佛醫學院醫學教授 Walter Willett博士表示，「果汁的根本問題是攝取數量；以這種方式食用水果很容易過量，舉例來說，我們不會一次就食三個橙？然而，一杯橙汁大約等於三個橙。」

Willett 博士指，「人們可在短時間內喝完一杯橙汁，並繼續添飲，這會增加很多卡路里並導致血糖飆升，」隨著時間的推移，血液中過多的糖分會導致胰島素阻抗、代謝症候群、糖尿病、心臟病、肥胖和其他慢性疾病。

未參與本次研究的兒科內分泌學家 Tamara Hannon 博士亦表示，相關結果與臨床情況相符，「雖然研究發現，每個人的BMI 變化可能很小，但當你觀察到全世界人口中均出現一部份變化時，就會產生巨大的影響。除非你的孩子完全不能忍受吃蔬果，否則沒有理由用果汁進行代替。」

水果和果汁有何差別？

「為何吃水果是健康的，但喝果汁卻會令人致肥？」相信不少人都有相同的疑問，Hannon 博士就解釋，「完整的水果和蔬菜富含營養素，包括碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質和維生素，以及最重要的纖維，身體進行消化時，其中的糖份會緩慢地釋放到血液中。但果汁並非固體食物，飲用便會導致血糖急速飆升。」

根據美國國家營養指南，青少年和成年人每天不應喝超過226毫升的果汁，而美國兒科學會亦建議父母完全避免讓一歲以下的嬰兒飲用果汁，1至3歲的兒童每天的果汁攝取量應限制在113毫升，而4至6歲兒童則不可超過170毫升。

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1. 藍莓



藍莓含有豐富的抗氧化劑，如類黃酮和維生素C。藍莓還富含纖維，有助於控制血糖和促進腸道健康。

2. 草莓



草莓富含維生素C和抗氧化劑。它們還含有膳食纖維，有助於控制血糖和促進消化健康。

3. 梨



梨含有豐富的纖維和維生素C。梨還含有抗氧化劑，有助於降低炎症風險並促進心血管健康。

4. 桃子



桃子含有維生素C、維生素A和纖維。它們還含有天然的果膠，有助於降低血糖和膽固醇水平。

5. 柑橘類水果



柑橘類水果，如橙子和葡萄柚，具有低GI（升糖指數），又富含維生素C，還含有可溶性纖維，有助於控制血糖和促進免疫系統功能。

6. 石榴



石榴含有豐富的抗氧化劑，如單寧酸和維生素C。它們還含有膳食纖維，有助於控制血糖和保護心血管健康。

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