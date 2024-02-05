備戰呈分試｜小朋友欠缺專注力影響學習？實證中醫治療幫到手！

3月將會舉行小學5年級第一次呈分試，更是6年級的最後一次呈分試，不少家長都正積極幫助小朋友備戰。有時候家長發現小朋友難以集中於溫書和學業，大抵會先入為主認為是其懶惰，但其實小朋友可能是因體質問題導致欠缺專注力，甚至是患上過度活躍症（ADHD）。在中醫角度，以中藥和針灸雙管齊下是解決方法之一，德琋中醫診所註冊中醫師潘健燊的其中一位病患小朋友，正是在治療後得以加強專注力，成績和自我表達能力亦大有改善。



唔專心原來有機會係患病！

在小朋友成長時期，家長最關心的當然是其學業，專心地、準時地做好功課和溫書，考取一個好成績，便是家長樂見之事。只不過，並非所有小朋友都能做到「專心」二字，例如有時寫幾行字已經開始「遊魂」，或者溫書溫足一日依然記不入腦等等。此時家長或許會以為是其懶惰，無心向學，其實小朋友可能是因體質問題導致欠缺專注力，甚至是患上過度活躍症所至。

對專注力不足稍有了解的家長，通常都會找尋西醫開藥協助，但西醫對於確診過度活躍症有一定的條件，如果小朋友只是欠缺專注力，未達到確診條件，醫生便不能開藥。就算小朋友情況嚴重到足以讓醫生開藥也好，根據醫管局資料顯示，治療藥物帶來不少副作用，輕則食慾不振、腸胃不適、頭痛和失眠，重則肌肉抽搐，甚至情緒變得緊張、低落或煩躁。

實證中醫治療有助改善專注力問題

中醫治療專注力不足時，無需患者達到一定條件，嚴重過度活躍症也好，輕微欠缺專注力也好，中醫都能進行治療。德琋中醫診所註冊中醫師潘健燊直言，在中醫角度，患者的分別在於專注力不足的證型上：「專注力不足有三個證型，分別是肝腎不足、心脾兩虛和痰熱內擾。由於大部分病人都是虛實並見，所以三大證型經常夾雜，甚至一起出現。」

德琋中醫診所註冊中醫師潘健燊表示，在中醫角度，專注力不足的分別在於證型不同，分別是肝腎不足、心脾兩虛和痰熱內擾。

潘醫師以自己的其中一個小朋友個案為例：「其母親透露，小朋友經常考試做不完試卷，功課又要做到深夜，上課時同學在聽老師指示拿書本出來，他卻在做其他事，情況之嚴重就連小朋友本人都認為有治療的必要。」經過望聞問切診症後，潘醫師指出小朋友屬肝腎陰虛的證型，建議用中藥和針灸雙管齊下：「中藥主要以健脾、益肺、息風為主，可對整體體質進行內外調理，長遠而言，能強化和提升小朋友的體質。」

潘醫師診斷後，指出小朋友屬肝腎陰虛的證型，建議用中藥和針灸雙管齊下。

家長喜言中醫治療成效立竿見影

中醫將專注力不足的治療分成初期和穩定期，初期代表大部分小朋友症狀較爲明顯，故以治標爲主，先改善小朋友體質，減輕症狀。及後到達穩定期，醫師則以治本爲主，以健脾養心和補肝腎方法，增強小朋友體質，防止復發。小朋友於小學四年級下學期開始進行治療，其母親喜言當時成效立竿見影：「開始針灸後不久便是考試，然後老師打電話給我，讚他做試卷比以往專心，英文科亦進步了20分。」她坦言孩子的鼻敏感及皮膚乾燥問題亦有改善，就連情緒、胃口，甚至是身高方面都有明顯進步。現時小朋友已升上五年級，母親續表示其自信心變得更強，自己亦感欣慰。

使用中藥和針灸後，母親喜言小朋友成效立竿見影。

德琋中醫診所在治療小朋友專注力問題方面有豐富經驗，如家長有任何疑問，或希望改善小朋友專注力，可帶他們到診所應診，由註冊中醫為其制定合適的療程。

（資料及相片由客戶提供）