新年大掃除｜執屋吸入灰塵懶理 ６旬婦氣喘咳嗽揭患過敏性肺炎！

農曆新年即將到來，相信不少家庭都加緊進行「大掃除」，但大家在清理家中環境時亦要做好防護措施，否則可能反過來成為患病誘因。近日，內地就有一名60歲婦人在家中進行「大掃除」後，出現咳嗽、咳痰及乏力等症狀，到醫院求醫時竟被揭患上了肺炎。



據內媒報道，來自湖北武漢的一名婦人於半個月前曾在家進行「大掃除」，然而，在她打掃完兩間房間後，卻突然出現咳嗽、咳痰及乏力等症狀。起初婦人以為感冒就沒有在意，便自行服食感冒藥，然而咳嗽不但沒有好轉，還日益嚴重，後來更出現明顯氣喘。

小小灰塵竟導致肺炎？

無奈婦人唯有到當地醫院求醫，在醫生問診之下，婦人憶述自己在打掃期間，曾被灰塵嗆得不停咳嗽。醫生便為婦人進行檢查，發現其肺部有多發性感染性病變，被確診為過敏性肺炎。患者同時有基礎疾病、免疫力較低，醫生認為病因是由粉塵吸入肺部後導致。

該病例主治醫生、呼吸與重症醫學科主任余婷指出，新年前因打掃灰塵而引起呼吸道疾病和肺部疾病的患者常見：「灰塵中的細菌、真菌進入人體後在肺部繁殖，尤其是抵抗力較差的人群，患過敏性肺炎的可能性較大。」

至於發病時機，醫生表示與個人的免疫力水平、對某種病原菌是否易感、吸入量的大小等因素有關。因此，市民無需過分緊張；但建議在進行家居清掃時，應先開窗通風；積塵較多的地方應使用濕布擦拭，減少灰塵飛揚。同時，建議佩戴口罩和手套防護，並在清掃後及時洗手、換乾淨衣物。若出現持續性咳嗽、胸悶、呼吸困難等症狀，要及時求醫。

過敏性肺炎知多啲

過敏性肺炎，是一種罕見的肺部疾病，由於暴露在特定的外部刺激物或過敏原下，引起肺部組織的過敏反應而發生。過敏性肺炎的主要特點是肺部組織的發炎和肺泡充滿免疫細胞。

過敏性肺炎的觸發因素可以是吸入性的，如灰塵、霉菌孢子、動物皮屑、鳥羽毛等；或是接觸性的，如農業作物、動物糞便等。當敏感的個體暴露在這些過敏原上時，免疫系統會過度激活，引發肺部組織的炎症反應，包括肺泡壁的細胞浸潤、肺泡中的炎性細胞和免疫細胞的增加。

同場加映：吸入霉菌亦有可能轉變為過敏性肺炎（按圖）

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世界衛生組織和美國疾病控制與預防中心研究顯示，人們在存有黴菌的環境中度過一段時間後會出現以下症狀：（按圖）

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過敏性肺炎５大常見症狀

過敏性肺炎的症狀可以因個人的過敏反應和病情的嚴重程度而有所不同。以下是一些常見的症狀：

1. 呼吸困難：這是最常見的症狀之一，患者可能感到呼吸急促或無法深呼吸。呼吸困難可能會在活動或努力呼吸時加劇。



2. 咳嗽：咳嗽是另一個常見的症狀，可能是乾咳或有痰。咳嗽可能會加劇在接觸過敏原後或在特定的環境中，如進入受污染的空氣中。



3. 胸悶或胸痛：患者可能感到胸部壓迫感或疼痛，這可能是由於肺部組織的炎症和充血引起的。



4. 乏力和身體不適：過敏性肺炎可能會導致全身不適感，患者可能感到疲倦、無精打采或虛弱。



5. 發燒：在某些情況下，過敏性肺炎可能伴隨有發燒。發燒的程度可能因病情嚴重程度而有所不同。



一般而言，症狀在接觸過敏原後數小時到數天內出現，並在暴露停止後症狀會減輕或消失。然而，如果持續長時間接觸過敏原，過敏性肺炎可能會變成慢性形式，導致永久性肺部損傷。如果您懷疑自己有過敏性肺炎的症狀，請盡快就醫進行評估和診斷。醫生將根據病史、症狀和相關的檢查結果進行評估，並制定適合的治療計劃。

同場加映：肺炎5大迷思（點擊下圖看清！）