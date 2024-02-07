中大醫院｜神經認知中心正式開幕 建神經認知資料庫 推動醫學研究

昨日（2月6日）香港中文大學醫院（中大醫院）宣佈獲馬墉傑伉儷捐款設立神經認知中心，為受影響人士早診早治，並建立神經認知資料庫，推動有關疾病的醫學研究。



神經認知中心為中大醫院臨床神經科學中心的主要部份。有見於市民對認知障礙（又稱腦退化）、中風或神經受損的醫療需求日益增加，中大醫院開設臨床神經科學中心，提供跨專科及一站式的腦神經科和神經外科門診和住院服務。中心的服務主要分為兩大範疇，分別是及早檢測認知障礙症，以及為腦神經退化疾病患者（例如柏金遜症和中風）提供康復治療。

檢測認知障礙症方面，臨床神經科學中心引入先進的科技，特別是利用靈敏度高的「單分子陣列技術」數碼儀器，從血液中偵測出特定生物標記，找出早期出現認知障礙症的人士。另外，中心亦透過 AccuBrain（AI 腦影像分析）的輔助，利用人工智能分析病人腦部的磁力共振影像（MRI），儘早確診認知障礙症患者。康復治療方面，中心配備多項先進康復儀器設備，包括腦磁激治療（TMS）、機器人（Robotics）、外骨骼（Exoskeleton）和虛擬實境（VR）的應用，協助患者進行康復運動及訓練。

同時，配合香港中文大學（中大）醫學院內科及藥物治療學系腦神經科與高錕慈善基金早前推出「腦智同護」，為香港市民提供的免費阿茲海默症篩查評估服務，中大醫院臨床神經科學中心將協同建立「神經認知資料庫」，藉此推動對認知障礙及阿茲海默症的研究。高錕中大「腦智同護」服務採用人工智能輔助的全自動視網膜圖像分析，能找出早期阿茲海默症患者，並為他們提供度身訂造的預防建議。經「腦智同護」服務篩查出需要跟進的人士，會獲資助轉介到中大醫院接受進一步的診斷及治療。中大醫院希望透過神經診斷及跨專科介入計劃，及早識別阿茲海默症患者。

中大醫院行政總裁馮康醫生表示︰「中大醫院早前成立臨床神經科學中心，現承蒙馬墉傑伉儷的慷慨支持，得以在該中心內成立神經認知中心，以先進設備及儀器協助有需要的人士。認知問題，尤其是認知障礙症，如果能及早預防、及早發現、及早介入，能有助延緩患者的惡化速度。正因如此，中大、中大醫院與高錕慈善基金合作成立『神經認知資料庫』，收集臨床數據作科研之用，期望將來在治療神經認知疾病方面有突破進展。」