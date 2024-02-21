深圳愛康健口腔醫院成為「長者醫療券」首間指定使用牙科機構

2月19日，香港特別行政區政府宣布，愛康健集團旗下深圳愛康健口腔醫院入選新一批「長者醫療券大灣區試點計劃」。



香港特區政府基於八個因素：試點醫療機構的地理位置、服務品質、管理營運經驗、服務範圍、服務能力、收費標準和水平、機構對長者醫療券計劃的運作有基本了解，以及是否提供優質服務以篩選機構，最終共有七間灣區醫療機構獲批，其中深圳愛康健口腔醫院更是唯一入選的二級口腔專科醫院。

據了解，香港特區政府於2009年推出長者醫療券計劃，資助每位符合資格的65歲或以上香港長者每年領取2,000元的醫療券（累計上限為8,000元），讓長者可選擇適合自己的醫療券。近170萬合資格的香港長者將受惠於多項醫療服務，包括牙科檢查、洗牙、拔牙、補牙等。

滿足長者牙科服務需求，首次納入專業牙科醫療機構

香港醫療衞生局局長盧寵茂教授表示，此次公佈的「試點計劃」為長者醫療券計劃在內地帶來四大突破：

（一）首次突破香港、深圳，覆蓋大灣區核心；



（二）首次有內地非港資三級醫療機構參與計劃；



（三）首次有私立醫療機構參與計劃；



（四）首次有牙科專業醫療機構參與計劃。



入選的七間醫療機構都經過精心策劃和佈局，旨在實現珠三角全覆蓋，照顧居住在大灣區的香港長者。

盧寵茂教授指，「推行『試點計劃』有兩大目標：一是為居住在大灣區內地城市的合資格香港長者提供更大的便利度和靈活性，讓他們在更多服務點善用醫療券；滿足基本醫療需求，改善健康；其次，允許合資格的香港長者選擇跨境到深圳或大灣區其他內地城市的醫療機構使用醫療券並接受牙科服務，以應對香港長者對牙科服務的需求。」

打造深港跨境醫療服務代表，愛康健深受香港民眾認可

隨著粵港澳大灣區建設不斷推進，深港合作日益密切，來往深港兩地的居民數量逐漸增加。 根據深圳市衛健委官方統計，2023年深圳接待香港病人超過70萬人次。

愛康健是深圳老字號口腔集團，擁有29年歷史，以及豐富的服務港人經驗，累計服務香港病人超過100萬人次。 是深圳接待香港病人最多的醫療機構之一。深圳愛康健口腔醫院是深圳首間二級口腔專科醫院，擁有單層住院病房、20張病床、64張牙椅。其中有數十名畢業於華西大學、北京大學、香港大學等著名大學的醫生，共設六大專科，為病人提供植牙、矯正、修復、牙周病治療、兒童牙科治療、微痛根管治療（杜牙根）等服務，在香港擁有強大的品牌基礎。

這次，深圳愛康健口腔醫院成為內地長者券指定牙科使用機構，為符合資格的香港長者提供更大的便利度和靈活性。 為方便香港病人，深圳愛康健口腔醫院推出「無假日看牙」、「可自選預約醫生」、「一醫一患一診室」、「全程陪護」、「廣東話服務」 等港式特色服務，讓他們可以選擇跨境到深圳使用醫療券接受牙科服務。透過提供優質的醫療服務，滿足香港長者對牙科服務和基層醫療的需求，改善他們的健康。愛康健將全力配合計劃啟動前的準備工作，為香港及內地長者提供同等優質的醫療服務，守護長者的牙科健康。

市民可瀏覽長者醫療券計劃網站 www.hcv.gov.hk 或致電計劃熱線 2838 2311 以了解更多有關計劃的詳情。

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