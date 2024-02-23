會厭炎｜喉嚨痛演變成窒息？56歲陸男急送院 醫生：死亡率極高！

千萬別看輕喉嚨痛！這隨時是患上厭發炎的警號，病情一旦惡化恐引起呼吸困難，甚至危及性命。近日，內地就有一名男子出現喉嚨痛症狀，本以為只是小感冒，誰知病情突然惡化，幸好家人及時將其送院才撿回一命。



據內媒報道，早前一名來自浙江省寧波市的56歲張姓男子因喉嚨痛前往醫院看診，到診所就醫後，醫生便為他開了用於消炎的口服藥，讓他回家再休息。豈料，服藥後他的症狀不僅沒有得到緩解，還愈來愈嚴重。 到當晚睡覺時，他逐漸感到呼吸困難，感覺就像「人用手掐住了他的喉嚨一樣」，於是連忙向家人呼喊求救。

男子被緊急送往當地醫院，經醫生檢查後，發現他的會厭充血嚴重，且水腫呈球狀，診斷為典型的「急性會厭炎」，立即安排他入院接受治療。幸好，經過症狀的荷爾蒙和消炎治療後，他的病情很快獲得好轉。

（圖片來源：華人癌症資訊網）

男子的主治醫生洪斌指，急性會厭炎是耳鼻喉科的重症之一，主要涉及喉部聲門上區的會厭及其周圍組織，以會厭高度水腫為主要特徵。 此病症最可怕的是發病突然、病情發展迅速，可在短時間內導致急性窒息，死亡率極高，且不論兒童及成人皆有可患上。

洪醫生提醒，這個疾病最初的症狀主要是喉嚨痛、還伴隨吞嚥困難、呼吸困難等，在患症時，許多人都會以為自己是感冒了，因而拖延了求診時間，錯過了最佳的治療時機。

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預防急性會厭炎日常留意４點

洪醫生表示，要在日常當中要預防急性會厭炎的發生，就要做到以下４點：

1. 平時應加強鍛煉，確保充足睡眠，增強抵抗力；



2. 對於會厭鄰近器官的急性炎症，要及時治療，防止感染蔓延；



3.慢性疾病患者，如糖尿病患者要注意控制血糖；



4. 保持口腔衛生，戒菸酒，少吃辛辣刺性激食。



喉嚨痛可能是多種病症的病徵！

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喉嚨痛是一個常見的症狀，它可以由不同種類的病症所引起，某些疾病更有可能導致死亡，因此絕不能將喉嚨痛置之不理！

以下是一些可能導致喉嚨痛的常見疾病：

1. 風寒感冒



感冒是由病毒引起的常見疾病，主要症狀包括喉嚨痛、咳嗽、打噴嚏、流鼻涕等。感冒通常是由於病毒感染引起的，而不是細菌感染。

2. 流感



流感是一種由流感病毒引起的疾病，主要症狀包括喉嚨痛、咳嗽、發燒、乏力等。與普通感冒不同，流感的症狀通常更為嚴重，可能導致並發症。

3. 扁桃體炎



扁桃體炎是由細菌感染引起的疾病，主要症狀包括喉嚨痛、發熱、咳嗽、頭痛等。扁桃體是免疫系統的一部份，位於口喉部，起到過濾細菌和病毒的作用，但當細菌感染扁桃體時，就會導致扁桃體炎。

4. 喉部炎症



喉部炎症可以由多種原因引起，包括喉頭炎、喉氣管炎等，主要症狀包括喉嚨痛、聲音嘶啞、咳嗽等。喉氣管炎是指喉部黏膜和氣管黏膜同時受到炎症的疾病。

5. 食道逆流



食道逆流是胃酸反流到食道引起的疾病，主要症狀包括喉嚨痛、喉部燒灼感、胸痛等。食道逆流病人通常會感到胸口燒灼不適，同時喉嚨也會受到影響。

6. 癌症



喉癌是一種相對罕見的癌症，主要症狀包括喉嚨痛、聲音嘶啞、喉部腫塊等。喉癌通常是由於長期吸煙、飲酒等不良習慣導致，需要及早診斷和治療。

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