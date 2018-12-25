【美股跌市】政府回應慌亂　特朗普憑「感覺」治國是成是敗？

周一（24日）的聖誕前夕，美股雖然提早收市，卻沒有挽回跌市，失卻「聖誕節反彈行情」（Santa Rally）的傳統之餘，更踏入了「血色平安夜」。道指大跌650點，標普500指數亦下跌2.71%。 特朗普此前一直高舉美國股市高企為其政績，如今卻只能諉過於人：「我們經濟的唯一問題在於聯儲局。」

財長出招救市 弄巧反拙

美股跌市之中，特朗普政府的回應更為市場造成更大恐慌。周一聖誕前夕的慘淡收場，其中主因也許是財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）前一日「主動公布」的「利好消息」。



他在聲明中指出，他在周日曾與美國六大銀行總裁對話，指出他們都確認其銀行有足夠流動性，以應付顧客、商業市場等的借貸需求。

Today I convened individual calls with the CEOs of the nation's six largest banks. See attached statement. pic.twitter.com/YzuSamMyeT — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 2018年12月23日

雖然美股近來陷入跌市，然而金融機構的流動性問題卻一直並非投資者所擔心的要點。姆努欽此番自作聰明的安撫市場操作，可算是弄巧反拙。

副總統拜登的前經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）就指出：「市場本來已經甚為不安。（姆努欽的做法）就如向外界發放訊息，指『我們的太空防衛盾能夠阻截小行星』，然後再說『不過，我不知道有沒有小行星正要撞地球』。」

「大跌防衛隊」開會 主動打擊市場信心？

姆努欽更在周一召開「總統金融市場工作小組」會議。該小組在前總統列根治下的1987年10月「黑色星期一」大跌市後成立，2008年金融海嘯期間也曾開會為市場謀出路，外界稱之為「大跌防衛隊」（Plunge Protection Team）。在市場信心低落之際召開此等會議，更可算是不知所謂。

有評論者就指出，目前是有兩個可能性：一是特朗普政府太笨，二是他們知道一些市場不知道的消息。

紐約交易所的看板上全面見紅，平安夜一點也不平安。（路透社）

特朗普諉過聯儲局 徒增市場不確定性

同時，特朗普取消聖誕渡假計劃後，留在白宮閒來無事，見股市大跌就繼續向聯儲局開火，指責聯儲局對市場「沒有感覺」，不理解在貿易戰、強美元、聯邦政府停擺下的必要操作，就如打哥爾夫球「沒有手感」一樣。

此等聲明使外界繼續擔心特朗普會「史無前例」的踢走聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），造成不確定因素，使投資者愈加不安。

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月24日

特朗普的直覺：兩種解讀

此等慌亂回應，實在值得我們再度審視特朗普憑「感覺」治國的做法。

特朗普在上月一場訪問中批評鮑威爾加息政策時，就說：「我有直覺，而我的直覺有時比所有人的腦袋更能告訴我更多。」

這種憑「感覺」治國的傾向，一直惹來外界的兩種不同解讀：一是特朗普心中其實是深謀遠慮，只是他棋局太大、步法太出奇，使外界難以猜度而已；二是特朗普根本就是毫無章法的盲拳師，成敗只在運氣之間。

在市場慌亂之際，主動發放消息令市場更為不知所措，似乎不可能是任何深謀遠慮的策略中的一部份。回顧特朗普名下公司6次宣布破產，而多番需要其父接濟的歷史，可見特朗普的「感覺」似乎可靠性不高。

1991年，特朗普旗下的Taj Mahal賭場申請破產，有傳其父派人大手買入籌碼，轉頭就走，變相接濟其子的生意。（視覺中國）

特朗普上台之初，美國經濟升勢早定，其減稅政策只是火上加油，使經濟愈加熾熱。今日經濟表現有緩慢勢頭之時，特朗普還能否憑其直覺而自以為得意，在此次應對亂象的教訓下，實在不容樂觀。