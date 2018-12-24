華府停擺對股市影響有限　不明朗因素籠罩下　美股難言反彈

美國總統特朗普把興建美墨邊界圍牆的50億美元撥款，與撥款法案綑綁一起，但民主黨堅拒由納稅人為圍牆「埋單」，導致部分聯邦政府機構「停擺」。美股上周五連續第3日下瀉，三大指數分別跌1.8%至3%，到底跌市與停擺是否完全相關？

後市線索之一，落在政府局部暫停運作對市況的影響，從歷史上看，美國政府近40年已發生過近20次或長或短的「停擺」，並非罕見事件，但觀乎最近三次停擺，除對股市沒有直接關係，反而更見向上。

近期三次停擺原因及當時美股表現

1) 2018年2月9日

共和黨參議員保羅「拉布」，令參議院錯過批准撥款案的午夜期限，惟該法案在五個多小時後便極速通過，成為了歷史上最短的政府停擺。

股市表現：道指在2月8日收市報23860點，此前一周累跌近9%，主要因為通脹預期跳升、息口預期向上，促成息升債跌引起，股市恰好於政府停擺前見底，市況其後便反覆回升，但只反映美股早前的恐慌和超賣形成反彈。

2) 2018年1月20日至22日

白宮與民主黨對移民問題的談判未能取得進展，導致政府關門3天，惟正好遇上颶風，沒有議員敢在天災面前續讓政府停擺。

股市表現：政府重新開門後，道指周一復市升0.5%，其後股市緩慢趨升，主要由於當時環球股市動力強勁，美元下跌釋放出巨量熱錢等，市場對停擺則未有太大反應。

3) 2013年10月1日至17日

近年最嚴重的聯邦政府停擺，兩黨就奧巴馬醫改撥款陷入僵局，導致主要聯邦機構關門16日。

股市表現：政府停擺後一個星期，道指一度累跌近3%，因為上一次已經要算到1995年，令市場在停擺時如臨大敵，但至17日政府重新開門後，道指已收復全部失地，反映此前太過悲觀，其後股市亦繼續反覆向上，主因美企營利上升及回購股份利好股市。

經濟放緩及遇政治困局 美股難言樂觀

事實上，過去聯邦政府局部停擺，對經濟數據幾乎不會有影響，一般亦不會維持太長時間，股市升跌較多是視乎當時的經濟基本面。今次停擺發生於股市大跌之時，自然被視為跌市藉口之一，但市場主要仍然憂慮美國經濟面臨的壓力、中美貿易談判變數、油價大跌、明年加息次數等因素。

同時，特朗普面臨或製造的多個政治問題亦令人憂慮，包括明年1月3日眾議院換屆，重奪大多數議席的民主黨定必與他對著幹；據報，特朗普曾討論要撤換聯儲局主席鮑威爾，因聯儲局在股市下跌時堅持加息，但聯儲局議息決定理應不受政治影響；及剛離任的國防部長馬蒂斯在辭職信中暗示與特朗普意見不合等。在縱多不明朗及政治因素纏繞下，要預期美股如以往三次停擺後反彈的機會著實不太高。