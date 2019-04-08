【中美貿易談判】白宮既要「美國贏」又要「中國輸」

在特朗普上台以來同中國的九輪貿易談判中，有關誰輸誰贏或誰先讓步的爭論很多。中國國務院副總理劉鶴4月3日至6日在華盛頓談判之際，美國媒體也有這樣的聲音，比如中國設置2025年商品貿易額目標、同意美國在華擁有全資企業等，很容易被套上「中國過度讓步」的標籤。白宮對外輿論公關似乎也在刻意在「美國贏」和「中國輸」之間劃等號。

左派嚴厲要求

首先，這是美國極端右翼非常願意看到的結果。

奧巴馬執政八年，美國右翼並沒有消失，而是伺機尋求掌權的時機。也正是在這八年，中國持續崛起並在地區和國際事務中搶佔了話語權，反而美國自身影響力不斷下滑，盟邦體系也幾近瓦解。特朗普當選後，美國極端右翼借勢主導外交，認定中國崛起就是以美國利益為代價的。這基本上是現在特朗普及其執政團隊的共識。

其次，出於對特朗普的反對和制衡，左派一直認為，美國應該聯合日本和歐洲盟友共同應對中國威脅，特朗普雙邊談協議的做法很難保證美國利益，存在被中國「欺騙」的風險，或者說幕後交易的嫌疑。為了應對左派的嚴厲要求，同時滿足自己選民的政治需求，特朗普也不得不追求「美國贏」和「中國輸」的結果。

而且，中美貿易戰以來白宮有關美國經濟「繁榮」的宣傳，也都是以中國經濟糟糕為鋪墊的。美國右翼傳達的資訊很明確，那就是美國正在贏得這場貿易戰，因為中國經濟在貿易戰中遭受了很大的損失。對於美國在貿易戰中的經濟損失，右翼即便勉強承認，也只會說損失比中國小。

美國左翼自由派對特朗普的不滿，亦是特朗普不得不在對華貿易談判中尋求「明顯優勢」結果的原因（GettyImages）

中方亦需估計顏面

但是，中國不可能做出過分的退讓。

在軍事戰爭中，中國是少有的打了勝仗還要繼續後撤的國家。在貿易戰中，無論輸贏，中國或多或少肯定有所讓步，畢竟是有些美方要求也的確有助於中國自身內部的改革。

有的時候中國讓步，是為了讓談判進展下去。同樣，美國想要得到自己期待的結果，也會相應地做出讓步。這是任何談判討價還價過程中的必然現象，否則這種談判就不是平等的談判，屬於敲詐勒索。

中美之所以一直談不成，一方面歸因於技術轉讓、執行機制、結構轉型等核心問題上難有突破，另一方面就和美國的這種「二元對立」思維有關，試圖在公關宣傳上壓到中國的氣勢。但美國不能忽略的一點是，中國和美國一樣，也擅長公關，也重視面子問題。

在乎面子絕非中國的特例。任何顧忌面子的國家，都會做出讓步，包括美國。特朗普最愛面子。他認定美國過去不被尊重，說明他知道羞恥，也重視面子。他所說的「讓美國再偉大」，其實也包括面子。在經濟或股市問題上，特朗普「報喜不報憂」的做法也是為了顧及面子。

以納瓦羅（Peter Navarro，右）等人為代表的鷹派人士持續向特朗普施加壓力，呼籲美國採取強硬對華立場（GettyImages）

美方對華姿態發生變化

其實，商人出身的特朗普有時也強調互利共贏。他說過，希望達成的協議對美國有利，對中國也有利。他也希望中國經濟表現好。他也說過，只有他和習主席能夠解決所有貿易問題，並考慮過邀請習主席到訪佛州莊園舉行儀式，高調簽署協議，這都是特朗普顧及自己和別人面子的表現。

特朗普不參與談判，無法真正領會談判議題的複雜和難度。以萊特希澤（Robert Lighthizer）為代表的鷹派則不同，他們希望能夠滿足右翼訴求，讓中國真正感受到痛。從最初的關稅規模，到後來的網路安全與匯率、產權保護和技術轉讓，以及最後的執行機制等問題，他們很多人都希望中國從此一蹶不振。

劉鶴牽頭和美國談判以來，美國對中國的姿態也發生了很大的變化，甚至說後撤（back off）。和他交手過的羅斯（Wilbur Ross）、財長努欽（Steven Mnuchin）態度轉溫強調達成協議的必要性，納瓦羅（Peter Navarro）那種想要改變中國經濟制度的聲音無法帶偏貿易談判，都可以說明這一點。

所以，讓步也是相對的、相互的，而非絕對的。中國的讓步絕對不等於「美國贏」，而只是出於自身利益考量，讓談判「談有所成」。美國自己強調贏沒問題，是因為內部政治需要，中國也理解這一點。美國強調雙贏也沒問題，畢竟中國一直強調互利雙贏的結果。但如果美國一味追求「美國贏、中國輸」或「中國輸」的效果，中國絕對不答應。