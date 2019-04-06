【中美貿易談判】劉鶴已啟程返國　此行重點是與特朗普愈坐愈近？

中國與美國代表官員在華盛頓展開第9輪貿易談判，日經新聞周六（6日）引述消息指，中國國務院副總理劉鶴周五（8日）已啟程返國，意味磋商結束；報道又認為，此反映中美不會在4月內舉行領導人峰會。 中美雖然未有具體公布何時達成協議，但外界也注意到劉鶴此行與美國總統特朗普見面時，兩人座位距離大幅「收窄」，認為是好徵兆。

劉鶴周四（4日）到白宮與特朗普見面後，雖然雙方均沒有講述中美何時下一次談判、中美領導人何時見面，但外界關注到一個好徵兆，就是相比1月或2月的會面，劉鶴與特朗普兩人一次比一次坐得近。

想知劉鶴與特朗普如何「愈坐愈近」，背後又反映什麼，請觀看以下短片：

67歲、外號「鶴叔」的劉鶴獲得中國國家主席習近平器重，為中國經濟出謀獻策，曾經代表習近平出席瑞士達沃斯論壇，公開表明中國經濟改革的決心，又領導中美貿易談判等。

他為人低調，故此外界對他所知不多，外國媒體甚至形容他「表情也不多」。這次劉鶴訪問華盛頓，周四前往美國貿易代表處的辦公室時，他面露笑容，向着記者揮動雙手的樣子，也遭外國記者指「這是劉鶴少有地表露情感」。

Here it is. Rare show of emotion from the Chinese Vice Premier Liu He going into the trade talks with US Trade Representative Robert Lighthizer. #Smile #Waive #China #Trade #USTR pic.twitter.com/VKsw5hJ4cp — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) April 3, 2019

這次的中美貿易談判已是第9輪，也有中國媒體發現，雙方磋商頻率不斷加快。

《觀察者網》刊出網民「玉淵譚天」的文章指，2018年全年中美共有4輪磋商，但自2018年12月中美領導人習近平與特朗普在阿根廷的晚餐會晤後，雙方單是從2019年1月至4月，已有5輪磋商。

（綜合報道）