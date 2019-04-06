【中美貿易談判】特朗普「改口風」　拒預測協議能否達成

中美最新一輪貿易談判周五（5日）結束。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指，雙方下周會繼續以視像會議方式繼續磋商、收窄分歧。總統特朗普表示，談判進展良好，但不會預測是否將與北京達成協議。 這跟他周四（4日）所說，兩國非常接近達成協議的說法有改變。

庫德洛指，中美在多方面取得進展，包括執行機制、竊取知識產權、強迫技術轉移等，雖然談判仍在進行中，但雙方比起以往已往前走得更遠。

特朗普在白宮向記者談及貿易談判時形容，中國的會談是一大成功。他表示，不想預測會不會達成協議，但強調進展良好。他又說：「我們確實一直在協商可能是最困難的兩項問題。」惟未有透露兩項問題所指何事。

貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）發聲明指，目前仍有大量工作要處理，談判代表將繼續聯絡解決餘下的問題，談判內容包括美國指中國在處理知識產權方面的問題、強迫外商技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務、購買商品以及華府要求中國有執行機制，稱以此舉確保中國遵守協議。

特朗普周四（4日）在白宮橢圓形辦公室，會見中國國務院副總理劉鶴。他表示，與中國的貿易協議可望在約四周內達成，又指如果有協議，就會與中國家主席習近平舉行峰會。

（路透社／中央社）