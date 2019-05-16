兩招封殺華為　特朗普遺棄了他「最不能遺棄的人」

周三（15日），特朗普一連兩招封殺華為。首先，他宣布「緊急狀態令」，禁止美國公司使用「可能危害國家安全的企業」所生產的通訊設備。 雖然連牛頭角順嫂也明白這次緊急狀態是為華為度身訂造，特朗普還恐怕自己做得不夠明白，同日再宣布將華為加入了所謂的「機構清單」（Entity List），使華為在未經華府許可，不得向美國公司進口部件。 特朗普一招封殺華為進入美國市場，另一招更或會使華為在各種產品生產上遇上麻煩，其「招待」確實非常周到。

「機構清單」是黑名單 或打擊華為生產

華為263家的元部件供應商中，有近25%來自美國，其中以全球第三大電子專業製造服務公司偉創力（Flex），以及半導體公司博通（Broadcom）和通訊設備公司高通（Qualcomm）佔其中絕大部份。

華為多次否認在裝置上設置後門或監控程式，亦邀請外國傳媒參觀製造工場。（路透社）

如果美國政府真的禁止企業出售元部件予華為，或許會對華為各種科技產品的生產造成甚大的影響。相信特朗普此舉，將是只留中不發的核彈式攻擊，不會隨意施行。

同時，華為也似乎有意轉用非美國公司。例如其年初發布的鯤鵬920伺服器晶片組，就以日本軟體銀行（Softbank）持有的英國晶片設計公司ARM的設計為藍本，而非後者的美國競爭對手英特爾（Intel）。

由此可見，隨時月之變，「機構清單」對華為的威脅只會愈來愈小。

華為在美市場雖少 卻是鄉郊地區命脈

特朗普封阻華為進入美國市場的「緊急狀態令」，大體上對華為影響甚微。

其實自美國國會2012年一項有關安全考量的報告發表後，華為設備幾近絕迹於全國性的電話及網絡服務供應商。據聯邦政府估算，華為設備佔美國市場少於1%。

美國總統特朗普（Donald Trump）周三簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商製造的設備，為禁止美企與中國電信商華為的業務往來鋪路。（路透社）

不過,，根據美國鄉郊無線通訊協會（Rural Wireless Association）統計，有近25%顧客數目少於10萬的鄉郊網絡供應商將受到此等封殺的打擊；如果要轉用華為，有關企業可能要另外付出高達10億美元去更換整個通訊設備系統。

一家位處南達科他州（South Dakota）、只有50名員工的小型網絡供應商就表示，要更換現有華為設備將花費近1,000萬美元，而「未來一兩年，其業務除了更換設備以外，就甚麼都不能做」。

另一家在俄勒岡州（Oregon）經營的網絡供應商主管亦指：「我們營利很低。如果我們用甚麼設備也要被管，我們收支就會失衡。」

目前火熱的5G網絡在部份美國大城市已試行推出，不過如果華為被禁，美國鄉郊地區的相關網絡發展預料滯後，導致未來自動駕駛汽車等配合5G的服務走不出城市，加大城鄉差距。

「農村包圍城市」 2020還能用得上嗎？

奇怪的是，鄉郊地區一直是特朗普的支持者大本營。在2016年的選戰，特朗普在小鎮及非城市地區的得票，以63.2%對31.3%大勝對手希拉里（Hilary Clinton）；至2018年11月的中期選舉，共和黨在鄉郊地區得票60%，在小鎮得票53%，遠超民主黨的37%及44%。

沒有鄉郊地區的支持，在城市，甚至市郊也以民主黨佔優的情況下，特朗普明年大選勝出絕無希望。（路透社）

同時，根據民調網站RealClearPolitics的綜合數據，特朗普自上任以來全國平均支持度從未超過46%，可見鄉郊支持對特朗普選情何等重要。

不過，特朗普在推行其對華外交政策上，似乎將這群他「最不能遺棄的人」一概拋諸腦後，在農民受損嚴重的對華關稅戰上如是，在這次兩招封殺華為的操作上亦如是。

共和黨之所以屢次在全國得票落後的形勢下，獲得選戰優勢，全靠這種「農村包圍城市」的形勢，在美國優待小區的選舉制度中發揮功效。如今特朗普屢次讓他們受害，只動之以「愛國情操」，要他們「為國捱餓」，不知此等形勢還能否支撐到2020大選年？