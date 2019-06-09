特朗普痴迷貿易戰　關稅如何讓美國人「贏」到厭倦

貿易戰以來，特朗普已經對全球鋼鋁、中國2,500億美元商品加徵關稅，並且即將對墨西哥所有輸美商品加徵5%的關稅。這些關稅對美國消費者的傷害已經顯露。

貿易代表辦公室聯合美國財政部在6月3日發佈最新涉華文件，對中國此前發佈的關於中美貿易磋商中方立場的白皮書進行了駁斥。

美方的文件反駁道，總統特朗普（Donald Trump）承諾採取行動，解決中國數十年來的不公平貿易行為，並稱這些不公平貿易行為導致了持續的、不可持續的貿易逆差，去年達到近4,200億美元，對美國工人、農民、農場主和企業造成了嚴重損害。

特朗普常常將貿易戰和減小貿易逆差、重振美國製造業、讓資金和工作崗位「迴流」美國相掛鈎，近來更是不斷聲稱關稅對中國有「毀滅性」打擊，而對美國不算什麼。

目前，特朗普已經向中國加徵三輪、共計2,500億美元商品的關稅，幾乎佔到中美貿易總額的一半。另外，美國即將對另外約3,250億美元商品的關稅舉行公開聽證，並決定何時開始加徵。

中國還不是特朗普唯一的目標。早在去年3月，特朗普已經對所有進口鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的關稅。目前，只有加拿大和墨西哥由於簽訂了新的美墨加自貿協定（USMCA）而得到了豁免。

然而就在豁免墨西哥不久，特朗普以移民問題為由，再度對墨西哥落下大棒，在5月30日宣布對墨西哥所有輸美商品徵收5%的關稅，並威脅若難民問題不能解決，則逐月追加5%的關稅稅率。第二天，他宣布將印度從最惠國待遇名單中移除。

另外，特朗普對歐盟和日本的汽車關稅計劃，還在懸而未決之中，近來甚至有消息稱澳大利亞也差點成為特朗普的關稅對象。

特朗普以難民問題為由，宣布對墨西哥加徵關稅。（視覺中國）

如此多的制裁性關稅和威脅之下，美國人真的已經勝利到「厭倦」了嗎？

鋼鋁關稅惡果已顯現

特朗普的關稅第一槍是對全球的無差別鋼鋁關稅，如今已經一年有餘。特朗普期間曾多次炫耀稱美國鋼鋁產業的就業人數增加，這是關稅的功勞。

可他沒有說的是，因為增加的約12,700個工作崗位，美國消費者們付出的代價。

根據彼得森國際經濟研究所的一項研究，鋼鋁關稅導致去年鋼鐵產品價格上升近9%，令鋼鐵用戶的成本增加56億美元。據最新的統計，每一個增加的鋼鋁工人崗位背後，企業和消費者為此付出90多萬美元的代價。

在鋁製品上，特朗普的關稅讓全球鋁價大幅下滑，這也是為什麼美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）敢於拿着大眾食品金寶湯罐頭在電視節目上說，罐頭食品並沒漲價。但是，美國的鋁價和全球相比下降的最少（約9%），消費者實際為鋁製品支付的溢價已經較2017年翻了一倍。

不過，鋼鋁關稅連同中美貿易戰的關稅，對美國消費者來講最大的衝擊可能在汽車市場。特朗普的鋼鋁關稅已經使得美國汽車組裝成本增加了數十億美元，對中國產汽車零部件的關稅也令成本升高。

當前，美國汽車的平均售價接近歷史最高水平，美國消費者欠下的汽車貸款達到創紀錄的1.27萬億美元，其中拖欠還款的人比以往任何時候都要多。美國汽車消費在貿易戰以來已經出現疲軟。據行業諮詢公司J.D． Power和LMC Automotive預計，美國5月份汽車銷量將較上年同期下降2.1%，新車零售額預計將下降3.1%，原因是價格上漲抑制了購車者。此前4月份汽車銷量觸及2017年以來的最低水平。

同時，鋼鋁關稅對住房成本也有所增加，特別是疊加2017年特朗普對加拿大實施的木材關稅，導致美國單戶住宅成本約增加9,000美元。住宅建造成本和銷售價格的上漲，房貸成本的提高，讓消費者的住房支付能力在2018年第二季度創10年新低。截至今年4月，成屋銷售在6個月來第5次環比下降，恐怕也與此有關。

美國包括玩具在內的很多商品，將可能在新一波關稅下漲價。 （視覺中國）

對華貿易戰——「從頭到腳」的漲價

中美貿易戰不斷升級，兩國之間年均5,000多億美元的貿易額的關稅大棒，傷到了中國企業，更傷到了美國企業和製造業，但是最終的負擔，仍然會落在消費者身上。

按聯合國BEC分類，去年6月美國對華兩份共計500億美元關稅清單均以資本品和中間品為主，共佔比各為94.4%和97.6%。顯然，特朗普加徵關稅時也不願當一個直接把消費者推上「前線」的「壞人」。這輪關稅由於消費品比重少之又少，總體對市面上的商品價格影響並不大。

而後來對的2,000億關稅清單之中，中間產品佔48.1%，消費品的比重則攀升到23%。如果說去年開始徵收的10%的關稅，還能由於企業的消化和匯率的波動而沒有完全傳導到消費者，那麼當今年5月這一稅率升至25%，同時開啟對其他3,250億美元商品的開啟加徵關稅的聽證進程，這之後消費者的錢包就難以倖免了。

2,000億美元清單中，關稅受打擊最大的消費品包括電話、電腦、傢具、椅子、燈具、旅行包和農業及食品。而如果威脅的3,250億美元商品25%的關稅全部實施，其中包括432億美元的智能手機、375億美元的筆記本電腦、400億美元以上的紡織品，中美貿易中的所有商品都將受到影響——這意味着美國市場上約41%的服裝、72%的鞋類和84%的旅遊產品。

全球最大零售商Walmart、百貨公司Macy's、大型超市Costco、多個時裝品牌都已經發出警告，包括傢具、家用電器、服飾等數千種商品都可能在近期開始漲價。

數據顯示，截至今年3月底，從尿布到垃圾袋，一籃子家庭產品的價格上漲了2.5%，是前一年價格漲幅的兩倍以上。食品和飲料價格漲幅較小，為2%，高於前一年1.4%的漲幅。「從頭到腳、從搖籃到墳墓」的所有產品因貿易戰而漲價將不再只是一個推測，而可能成為現實。

Nike運動鞋可能成為貿易戰的下一個受害者。（視覺中國）

Nike和Adidas等173家鞋履服飾企業在5月聯名致信特朗普，反對向中國出口美國的產品加徵關稅並且警告：「（追加關稅）對消費者、企業和美國整體經濟的打擊將是毀滅性的。」美國鞋類經銷商和零售商協會表示，美國如果加徵新一輪關稅，那麼美國市場上的跑鞋價格將從150美元漲到206.25美元，籃球運動鞋將從130美元漲到178.74美元，帆布鞋將從49.99美元漲到65.57美元。一個美國人可能需要每年多花70美元買鞋。

如果關稅進一步升高，那麼Apple手機也不得不漲價。JP Morgan的分析師估計，Apple需要將iPhone手機的價格提高14%，才能抵消新關稅帶來的成本。這意味着最新款iPhone XS的價格將從1,000美元升至1,142美元。美國銀行（Bank of America）估計，如果蘋果決定將生產線轉移到美國，iPhone的價格將上漲20%。

總體而言，美聯儲經濟學家阿米蒂（Mary Amiti）等人的研究發現，貿易戰造成2018年美國國民實際收入每月減少14億美元。紐約聯邦儲備銀行（New York Federal Reserve Bank）發表的一項研究估計，美國家庭在貿易戰中將每年損失831美元，而這只是在對2,000億美元商品徵收25%關稅的情況下。

還不夠？墨西哥關稅來了！

如果這些都還不夠讓美國人的錢包被「洗劫」，那麼對墨西哥的關稅威脅會讓美國在此更添一把「火」。

中美貿易戰和鋼鋁關稅已經衝擊美國汽車市場，而墨西哥關稅的增加則可能讓消費者目瞪口呆。美墨產業鏈在汽車行業上尤其緊密，從墨西哥進口到美國的關鍵車型包括在美國最受歡迎的第二和第三款車型，即Fiat Chrysler的公羊皮卡車、和通用汽車的雪佛蘭Silverado。

美方數據顯示，美國和墨西哥的汽車製造商擁有高度整合的供應鏈，每年有超過1,000億美元的車輛跨越兩國邊境。所有進口到美國的汽車零部件中，有37%來自墨西哥。美國每年從墨西哥進口價值594億美元的零部件，並向在墨西哥運營的裝配廠出口價值325億美元的零部件。

美墨加貿易協議正式簽署後，特朗普免除了墨西哥和加拿大的鋼鋁關稅 。（視覺中國）

諮詢機構LMC Automotive表示，若對墨西哥的關稅達到25%並持續徵收一段時間，就有可能對汽車業帶來毀滅性影響，使得美國每年新車銷售最多減少150萬輛。德意志銀行汽車分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）則表示，25%的全面關稅將讓美國銷售的汽車價格將平均上漲約1,300美元。

除此以外，美國對墨西哥的關稅還會直接影響美國人的飯桌。美國95%的進口草莓來自墨西哥，90%的鱷梨來自墨西哥，80%的西紅柿來自墨西哥，食品零售商每年從墨西哥進口超過120億美元的新鮮水果和蔬菜，佔美國進口農產品總量的54%。這些產品漲價之後，美國消費者又作何感想？

貿易戰兩敗俱傷的必然的結果，但是對美國這個消費拉動型經濟而言，消費者的損失將是非常危險的，若衣食住行的方方面面都被影響，對本就沒有儲蓄習慣的美國人來講更是可怕。特朗普的一意孤行，總有一天會逼迫消費者們，也是他的選民「清醒」過來吧。