中美貿易戰影響　高力國際：九龍灣商廈租金最多跌10%

中美貿易戰前景未明，高力國際（ Colliers）商業物業服務主管總經理顏慧萍表示，中美貿易戰演變為拉鋸戰，持續時間延長令市場的不穩定性增加，對商廈租務市場有影響。出口貿易和運輸業的業務受關稅措施影響，故九龍灣、包括葵涌區的業主議價空間大，續租租金有8至10%跌幅。

她指現時中環商廈租金未有下跌，但隨着貿易戰對金融業的影響逐漸顯現，加上以往中資公司擴張速度過快，不少中資公司的續租面積會縮小，預計今年下半年中環寫字樓租金會受壓，全年下跌3.8%，明年跌幅或達6.3%。

中環灣仔繞道於今年落成，高力國際認為將有助帶動港島東一帶商貿發展，該區寫字樓租金亦會上升。

港島東商廈租金去年升8.2%

中環灣仔繞道於今年落成，高力國際認為這將會帶動港島東寫字樓市場發展，現時港島東甲級寫字樓總樓面面積達1,070萬平方呎，為香港島內繼中環後第二大甲級寫字樓供應區域，預計該區在2022年前將有170萬平方呎的新寫字樓供應。

顏慧萍透露，現時港島東商廈呎租介乎52至70元水平，當中有十多年樓齡的商廈呎租約52至55元；新落成商廈呎租約65至70元。由去年4月至今年4月，港島東商廈租金按年上升8.2%，她估計未來會有更多保險及金融行業公司進駐該區，將帶動港島東商廈租金，在2022年前每年平均可升4%。另外，她覺得現時市場已消化貿易戰消息，不少用家有自住需求，若能負擔樓價，他們便會入市，預計今年樓價上升5至10%。