華為被Android拒諸門外　卻是生意良機？

根據世界知識產權組織（WIPO）資料，華為上月底在秘魯申請「鴻蒙」操作系統的商標註冊。計及在近10個國家和歐盟的有關申請，華為似乎真的有外界所傳要在本年底推出鴻蒙系統手機之意。 沒有Android的華為手機，真的能打出一片新天地嗎？

「鴻蒙」仍是一個謎

目前，外界鴻蒙系統的認識甚少。《環球時報》周二（11日）曾報道指華為及其旗下的榮耀（Honor），還有OPPO及VIVO等手機品牌，已測試使用鴻蒙系統，結果證明比Android快60%。然而，這類報道詳情欠奉，網絡上的各大科技新聞網站只敢引述，卻不敢證實。

而且，人們口中的「鴻蒙」到底是甚麼，目前似乎也是一個謎。有一說認為，華為手機有可能會轉用俄國的一套流動裝置操作系統Aurora，而華為副董事長郭平也曾表示華為已在其手機測試過使用Aurora系統。

另有一種更主流的說法，則是「鴻蒙」是華為自家開發的操作系統，早已籌備經年。不過，也有人將鴻蒙與現有的以Android為基礎的手機操作系統，如LineageOS等，扯上關連。

外界有傳習近平與普京曾討論華為手機棄Android而改用Aurora一事。（中新社）

無論如何，如果鴻蒙確是一套能順利應用在華為、OPPO及VIVO等品牌手機的操作系統，而Google也不再在Android的原始碼開放版本之上向華為提供其他服務及支援，這很明顯是華為手機的存亡關鍵，卻也為華為提供了一個生意良機。

有待開發的處女地

雖然網絡及手機在我們眼中已是必需品，不過到目前為止，全球還有接近一半人口沒有使用互聯網。在中國及已發展國家以外，使用互聯網的人口只佔全部人口的39%。換句話說，在不少發展中國家之中，手機網絡的市場還是個兵家必爭之地。

印度就是其中的一個極佳例子。從2016至2018年之間，印度的流動網絡使用者人數由2.18億，急增至5億。此等急速增長所依靠的，就是極低廉的數據（平均每GB不足0.3美元），以及極低價的手機（例如50美元一部的智能觸控式螢幕手機）。

數據價錢，不是華為等公司能夠決定；不過，華為旗下的榮耀，以及其他諸如OPPO、VIVO等中國企業所生產的部份手機型號，則以價廉物美著稱。例如在印度，根據2019年第1季的數據，共佔智能手機市場78%的首五家企業，就有四家來自中國。

人手一機，在印度已逐漸成為常態。（路透社）

這些手機使用Android系統，其實是有助Google攻佔這一類未開發的處女地。Google自己也開發了Android One的系統，特別為規格不高的低價手機而設，可見其搶奪市場之心。

也許正因如此，Google才會在上周主動向特朗普政府遊說，希望不要封禁華為使用Android系統——沒有了硬體的支援，Google的軟體在未來新市場的佔有率也行將大受影響。而有可能與之爭一日之長短的正是華為的鴻蒙——試想像所有中國生產的手機都轉用鴻蒙的影響將是如何。

新市場的競爭機遇

同時，這些新市場似乎還有一個特點，就是人們傾向「一App多用」。例如在印度，Whatsapp除了是即時通訊的工具之外，其群組更扮演了社交媒體、新聞來源等角色。擁有Whatsapp的Facebook也許是看到了這一點，才會決定率先在印度市場推出其支付功能。

這種「一App多用」的表表者，正是諸如微信等手機程式。《環球時報》的報道就指微信所屬的騰訊有參與華為鴻蒙測試的合作。如果此事屬實，類似微信的程式預載於新手機操作系統，似乎是最合理的市場操作。這將進一步幫助以鴻蒙為基礎的手機，在新興市場建造脫離Android的一套生態系統。

有傳Google最終將會以Fuchsia取代Android。（路透社）

而且，外界盛傳鴻蒙將是一個跨越智能手機、平板電腦、個人電腦、電視、汽車、電子穿載品等多種硬體的系統——Google自己其實也在開發類似的系統，名為「Fuchsia」。這種新系統的出現，更將開闢新操作系統的戰場，讓不再使用Google軟體的各路人馬在相對平等的起點上競爭。

在今日鴻蒙仍是一個謎的時候談論其將來，當然是推測為多、實據為少。不過，由以上分析可見，Google不再支援華為，雖是危，也是機。