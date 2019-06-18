任正非對美國政府的兩個「沒想到」具體指甚麼

任正非6月17日在與美國科技撰稿人的談話中對美國對華為的打壓提到了兩個「沒有料到」。但他還是一如既往地展現了一位中國企業家的開放與包容心態。

北京時間6月17日下午，中國企業華為創始人任正非在總部所在地深圳與美國兩名撰稿人的談話中提到了兩個「沒有料到」，一是美國打擊華為的戰略決心如此之大、如此之堅定不移，以及美國對華為戰略打擊面之廣，讓他始料未及；二是華為沒有料到美國特朗普政府的禁令會對華為業務帶來嚴重的影響。但無論如何，任正非認為，美國對華為的封鎖與禁令阻撓不了華為前進的步伐。

就第二個「沒料到」，任正非說得很直白。他說：「未來這兩年，華為會減產的，估計會下降300億美金，在今年和明年的銷售收入都會在1,000億美元左右」。他還指出，美國除切斷華為的零部件供應鏈，還禁止華為參加許多國際組織，不讓華為和一些大學合作，不能使用有美國技術成分的產品，甚至禁止華為同包含美國技術成分的網絡銜接。

但是，任正非同樣樂觀地表示，2021年華為將重新煥發出勃勃生機，重新為人類社會提供服務。他甚至坦率地說，華為不害怕使用美國的零部件，也不害怕使用美國的要素，更不害怕跟美國進行合作。華為已經很堅強了，華為是打不死的鳥。

針對第一個「沒料到」，其實指美國特朗普政府打壓華為手段的「極端」與「非法」。

除了毫無根據地逮捕華為高管孟晚舟外，特朗普政府動用國內外一切資源封殺華為。在幕僚們遊說施壓無果後，美國總統特朗普（Donald Trump）甚至親自出馬，訪問盟邦勸說對方封殺華為。

任正非（右二）認為未來社會二三十年最偉大的推動力量將是人工智能（路透社）

6月3日至5日訪英期間，特朗普勸說時任英國首相文翠珊（Theresa May）棄用華為設備，堅信會和英國就封堵華為達成一致。特朗普還嘗試提出和首相接替人選呼聲最高的約翰遜（Boris Johnson）一對一會面，勸下屆政府封殺華為。與此同時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pence）通過歐洲5天4國行，不遺餘力地勸說德國、瑞士、荷蘭和英國封殺華為。但是，蓬佩奧對華為禁令的辯解並沒有收穫掌聲，甚至還遭到了反駁。

在世界大國中，還從未有世界強國之一的國家領導人及其執政團隊，在沒有確鑿證據的情況下，旗幟鮮明地指控和否定另一個大國的技術，而且還是來自該國一家民企的技術。在明知盟友內部意見不一，收效甚微的趨勢下，特朗普及蓬佩奧依然向盟友們宣傳華為威脅論，並以限制情報分享「威脅」盟友。

這或許就是讓任正非沒有料到的境地，但這並不是任正非及華為方面的失算，因為華為對於這種「變局」早有準備。

早在小布殊（George W. Bush）時期，美國國會就出現了對華為的質疑。奧巴馬（Barack Obama）執政時期，國會將其上升了國家安全的層面，直至在特朗普上台後將其訴諸行政禁令。可以說，美國現在對華為的各種指控毫無新意，已經持續10多年，但新鮮的則是美國政府在全球範圍內對華為進行圍追堵截的行為，可謂史無前例。即便是美國當年打壓法國的阿爾斯通集團和日本的半導體產業，也沒有當前這樣的全球力度和輿論效應。

從司法部逮捕華為高管孟晚舟，到白宮簽署《國防授權法案》、發佈行政令，再到商務部將華為列入實體清單，包括國會的擂鼓助威，可以說，美國動用一切手段和資源封殺華為。