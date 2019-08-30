南海開發菲律賓佔六中國佔四　習近平通過讓利獲得什麼

中國國家主席習近平北京時間8月29日晚會見了訪華的菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte），習近平說雙方在海上油氣共同開發方面步子可以邁得更大些。杜特爾特說，菲方願同中方加快推進海上油氣共同開發。據悉，29日當天中菲雙方宣布成立油氣合作政府間聯合指導委員會和企業間工作組，推動共同開發取得實質性進展。

中菲南海聯合勘探在2018年11月習近平訪問菲律賓期間就提上了日程。當時中菲簽署一份在菲律賓以西的南海區域聯合開發石油和天然氣資源的合作諒解備忘錄，中菲都非常謹慎，並未公開備忘錄的內容。此次杜特爾特訪華，中菲宣布成立油氣合作委員會和工作組，是在備忘錄的基礎上向前邁了重大一步。雖然中菲官方仍然沒有進一步披露中菲之間的共識是什麼，但是從菲律賓官員的言論中可以參詳一二。

杜特爾特8月8日表示，中方建議聯合勘探收益按菲方六成、中方四成之比分配，他可以接受。菲律賓總統發言人班尼洛（Salvador Panelo）8月11日表示，中菲聯合石油勘探協議可以作為解決西菲律賓海（南海的一部分）爭端的「談判籌碼」，對中方提議石油資源六四開（菲方佔六）沒有任何異議。

從菲律賓官方人員的話語中可以看出，中菲聯合勘探收益按照菲律賓佔六中方佔四來分配的，並且這項提議是中方提出的。

習近平在會晤杜特爾特時面帶微笑。（路透社）

海上石油開採是一個高風險、高技術、高投入的產業。需要大量的資金和技術支撐才能實現。在資金上，中國毫無疑問有能力進行大手筆投資。

在技術上，中國也有着菲律賓不具備的優勢。

早在2010年8月26日，中國科技部和國家海洋局聯合宣布，「蛟龍號」深海載人潛水器3,000米級海試取得成功，最大下潛深度達3,759米，從而使中國成為繼美、法、俄、日之後第5個掌握3,500米以上大深度載人深潛技術的國家。2011年7月28日，「蛟龍號」首次下潛至5,188米，順利完成5,000米級海試任務。2012年6月，「蛟龍號」下潛深度超過7,000米（7,029米），標誌着中國具備了載人到達全球99.8%以上海洋深處進行作業的能力。技術上的突破使南海深海油氣勘探開發和科學研究成為可能。2011年，中國首座自主設計、建造的第六代深水半潛式鑽井平台「海洋石油981」順利完工，這為中國在南海的油氣資源勘探開發奠定了堅實的技術基礎。

更何況中菲聯合勘探的地點位於中菲領土主權爭議地區，為什麼中國同意在共同開發中讓利？

更為重要的是2017年9月27日，在第35次東盟能源部長會議開幕式後，菲能源部長阿方索·庫什（Alfonso Cusi）表示，能源部已建議把SC57呈交杜特爾特總統簽署，開始着手勘探這個地區的油氣資源。據透露，在該工程的聯合勘探方案中，中海油將持有51%的大股東地位。SC57即巴拉望西北海岸卡拉棉（Calamian）服務合同，是菲律賓國營PNOC勘探公司（PNOCEC）、米特拉能源有限公司（MEL）、玉石（Jadestone）能源公司和中國海洋石油總公司（CNOOC）的一個合資開發項目。

為什麼從2017年中海油佔股51%，變成了2019年現在的開發收益菲律賓佔六中國佔四？

習近平同杜特爾特舉行會談。（新華社）

中菲之間有過兩次不成功的共同開發經歷。一次是2005年中菲越三方簽署的《南海地震聯合工作協議》半途而廢，主要原因是南海區域外國家——美國的干擾。一次是2012年，在南沙群島禮樂灘的合作開發問題上，菲律賓要求中資石油公司接受菲律賓是禮樂灘的「擁有者」的協議。

現在中菲進行聯合開發，菲律賓官方多次強調共同開發的前提是「不損及菲律賓的領土與主權」。與中國聯合勘探西菲律賓海的資源是合法的。親華的杜特爾特政府有足夠的政治勇氣排除美國的干擾，這一點毫無疑問。再加上菲律賓積極解決聯合開發的法律問題。相信經歷兩次失敗之後，中菲聯合開發能夠取得一定進展。這是中國願意讓利力推聯合開發的基礎。

此外，中國對南海的掌控能力遠超昨日。在聯合開發上，中國能夠接受「四六開」，暫時擱置主權問題，這不僅是做給菲律賓國內看，也是做給東盟看，更是做給世界各國看的——中國並沒有因為力量變強而「欺負」小國，這是一個大國的胸懷和姿態。所謂正確的義利觀，首要的表現是中國最在意的並不是利益。

主動讓利，這也並不是一般的選舉制下的領導人能夠做出的政治抉擇。這種和西方不同的處理方法，是外界認識中國以及中國領導人的政治魄力的一種途徑。

更重要的是，和南海利益密切相關的東盟地處亞洲、太平洋、印度洋交匯處，在世界經濟中心將向亞洲轉移的大背景下，南海局勢不只是領土爭端的問題，爭取東盟國家的支持涉及中國重大的戰略利益。讓利穩住菲律賓，只是中國拋出的一個樣板和橄欖枝。中國希望以此為開端從根本上維穩南海。

在南海行為準則談判完成後，未來南海爭端必然要通過聯合勘探形成利益共同體的方式逐步化解矛盾。中國目前的做法意在為未來領土爭端的解決鋪墊一種超越主權的方案。這將不同於現有的領土爭端解決模式。