杜特爾特訪華　南海爭議能否取得新突破？

菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)8月28日訪問中國,事前揚言將會與中國討論領土爭議,包括2016年的南海仲裁案。自杜特爾特上台後,部份人批評他親中的取態,未有即時要求北京遵守仲裁結果。今次的訪華行程,外界都關注中菲能否在南海問題取得突破。

2016年,海牙國際仲裁法庭對南海問題作出裁決,否定中國按1982年《聯合國海洋法公約》(U.N. Convention on the Law of the Sea)幾乎全數擁有南海。中國當時拒絕出席由菲律賓時任總統阿基諾三世(Benigno Aquino III)發起的仲裁案,其後亦未有履行仲裁小組的裁決。

2016年6月底,杜特爾特上台。中菲領導人同年在北京首次會晤時,杜特爾特已經向中國國家主席習近平提到,有意於具爭議的水域鑽探石油。當時,習近平警告,如菲律賓堅持,將要面對潛在「麻煩」。

仲裁案後,中菲之間在南海問題最大的進展便要數到2018年兩國簽署諒解備忘錄,合作開發南海資源。根據備忘錄,中國同意投資菲律賓承包商或擔當分包商,並以六四分帳,菲律賓獲取收益的六成,中國獲取四成。杜特爾特表示接受有關方案,但未知有否時間於訪華期間討論。

菲律賓部份民眾不滿杜特爾特親中取態,抗議政府容許中國漁船進入專屬經濟區。(Getty Images)

杜特爾特將南海領土爭議暫時擱置,但承諾會在2022年總統任期結束前與習近平商討。不過國內的民族主義者和左翼團體一直都批評,杜特爾特未有對中國在南海問題上放軟態度。

到了近期,菲律賓態度似乎有所轉變。6月9日,菲律賓漁船在中菲有主權爭議的禮樂灘(Reed Bank)被一艘中國船隻撞沉。肇事船隻事後離開現場,菲律賓漁船上22名漁民最終被一艘越南漁船救起。國防部長洛倫扎納(Delfin Lorenzana)以強烈措辭譴責事件,擺出較強硬的姿態。

菲律賓阿爾託廣播系統-紀事廣播網廣播公司(ABS-CBN)引述菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所總監巴通瓦卡爾(Jay Batongbacal)指,越南、馬來西亞和印尼均聲稱擁有南海部份主權,並實施符合仲裁決定的政策。他認為,菲律賓親中的取態,或者已經導致失去這些盟友的支持,更難利用仲裁決定換取中國讓步。