杜特爾特訪華　南海爭議能否取得新突破？

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）8月28日訪問中國，事前揚言將會與中國討論領土爭議，包括2016年的南海仲裁案。自杜特爾特上台後，部份人批評他親中的取態，未有即時要求北京遵守仲裁結果。今次的訪華行程，外界都關注中菲能否在南海問題取得突破。

2016年，海牙國際仲裁法庭對南海問題作出裁決，否定中國按1982年《聯合國海洋法公約》（U.N. Convention on the Law of the Sea）幾乎全數擁有南海。中國當時拒絕出席由菲律賓時任總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）發起的仲裁案，其後亦未有履行仲裁小組的裁決。

2016年6月底，杜特爾特上台。中菲領導人同年在北京首次會晤時，杜特爾特已經向中國國家主席習近平提到，有意於具爭議的水域鑽探石油。當時，習近平警告，如菲律賓堅持，將要面對潛在「麻煩」。

仲裁案後，中菲之間在南海問題最大的進展便要數到2018年兩國簽署諒解備忘錄，合作開發南海資源。根據備忘錄，中國同意投資菲律賓承包商或擔當分包商，並以六四分帳，菲律賓獲取收益的六成，中國獲取四成。杜特爾特表示接受有關方案，但未知有否時間於訪華期間討論。

菲律賓部份民眾不滿杜特爾特親中取態，抗議政府容許中國漁船進入專屬經濟區。（Getty Images）

杜特爾特將南海領土爭議暫時擱置，但承諾會在2022年總統任期結束前與習近平商討。不過國內的民族主義者和左翼團體一直都批評，杜特爾特未有對中國在南海問題上放軟態度。

到了近期，菲律賓態度似乎有所轉變。6月9日，菲律賓漁船在中菲有主權爭議的禮樂灘（Reed Bank）被一艘中國船隻撞沉。肇事船隻事後離開現場，菲律賓漁船上22名漁民最終被一艘越南漁船救起。國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）以強烈措辭譴責事件，擺出較強硬的姿態。

菲律賓阿爾託廣播系統－紀事廣播網廣播公司（ABS-CBN）引述菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所總監巴通瓦卡爾（Jay Batongbacal）指，越南、馬來西亞和印尼均聲稱擁有南海部份主權，並實施符合仲裁決定的政策。他認為，菲律賓親中的取態，或者已經導致失去這些盟友的支持，更難利用仲裁決定換取中國讓步。