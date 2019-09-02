輪番訪英　白宮恩威並施鋪陳「後脱歐時代」美英關係

英國脱歐的難題已然拖垮了兩位首相，而當下的約翰遜（Boris Johnson）政府也在王室的認可下，「挾天子以令諸侯」，試圖中止國會會期至脱歐死限前兩周的10月14日，大有孤注一擲，「先求破、再尋立」之意。 值此時，英國之外，直接攸關的歐陸方面雖然不願英國離開，卻也早已做好「割蓆」準備，靜觀其變；反倒是美國方面早在幾個月前便已開始集中火力，為下一個階段鋪陳。

本週三（9月4日）起，副總統彭斯（Mike Pence）將以4日事件訪問冰島、英國和愛爾蘭三國。而在英國期間，他將聚焦於英國脱歐之後加強並擴大美英雙邊經濟關係，對抗伊朗在中東以及其他地區的侵略，應對中國惡意影響力的威脅，包括5G網絡的發展。

這並不令人感到訝異，彭斯即將與英國方面提及的這類事務，一直是美國對美英關係的關注要點。但是考慮到最近美國方面對美英關係的主動程度，便值得令人留意了——從5月開始，美國從總統、副總統、國務卿、國家安全顧問都已經先後訪英，且都是在同樣問題上一再發力。

+ 2

今年5月8日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問英國，一是為美國總統特朗普一個多月後訪問英國做準備，二是處理美國與英國之間的一些「棘手（Delicate）問題」。期間蓬佩奧怒批文翠珊對中國及華為不夠強硬，「撫心自問，如中國以貪污或威迫侵犯其他國家的主權，鐵娘子（戴卓爾夫人/Margaret Thatcher）會保持沉默嗎？她會容許中國控制未來的互聯網嗎」，「為甚麼仍有人給予一個侵犯網絡世界的政權這樣的權力？英國政府可以怎樣做？」口頭質問之餘，蓬佩奧亦強硬地「提醒」英方，若英國堅持讓華為參與國家網絡建設，將影響美英兩國情報交換工作。

一個月後的6月3日，特朗普總統亦訪問英國，除了一一與侯偉俊（Jeremy Hunt）、高文浩（Michael Gove）等內閣高官兼首相熱門人選及脱歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）等影響後脱歐時代的人一一對話以外，亦與避嫌見面的約翰遜通話二十餘分鐘。而在於時任首相文翠珊會談期間，除了探討他自己時常掛在嘴邊的「北約軍費問題」以外，亦是着眼於華為、伊朗和「未來的貿易協議」。

待得特朗普口中的「英國特朗普」約翰遜7月底成功繼任首相之後，美國政府中最關注地緣政治的國家安全助理博爾頓（John Bolton）亦於8月11日開始了對英國為期三天的訪問。期間他支持約翰遜政府的脱歐方案，表示他和特朗普總統在「有脱歐派之前就已經是脱歐派」，白宮「與約翰遜站在一起」，承諾美國將優先與英國談判簽訂新貿易協議。當然，這一切的前提都是英國新政府對伊朗和華為採取更強硬的立場。

如今，副總統彭斯亦將開啟對英國的訪問，討論的還是一樣的話題。很顯然，時值英國脱歐的關鍵節點，白宮已然將「硬脱歐」視作對美國最有利的前景，並且一方面就此為英國政府打氣，另一方面以此為基礎，集中發力鋪墊後脱歐時代的美英關係。

曾主管情報工作、並於今年4月15日在德州農工大學演講時誇耀「我們欺騙、我們作弊、我們偷竊」的國務卿蓬佩奧；向來支持英國硬脱歐、精於算計且重視短期利益的總統特朗普；素來以激進鷹派立場而被美國華府政治圈視為異類的國安顧問博爾頓；形象正派，素來支持保守主義和自由主義，在對外政策上大有冷戰遺風的副總統彭斯——近4個月內，美國派出外交工作的最高級別長官先後訪英，這是再清晰不過的訊號：美國要的就英國迅速脱歐，並與自己皆為盟友，重新複製冷戰時期成功的外交政策，包括圍堵伊朗、中國等對手，鞭策管教歐陸等北約盟友等等。

在此外交任務下，「後脱歐時代的美英關係」是大基調，伊朗、華為5G、中國等則是具體議題。美國外交政策或許因「特朗普因素」而顯得混雜不堪，但在針對美英關係的問題上，誠然已經顯現出較為清晰的思路，且正為了營造一個對特朗普時代美國外交有利的美英關係，集中發力。