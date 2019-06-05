【特朗普訪英】從華為到貿易談判　總結侵侵記者會發言重點

美國總統特朗普（Donald Trump）的訪問英國之旅，繼周一（3日）首天與英女皇會面及參與皇宮晚宴後，第二天訪問活動焦點是與首相文翠珊會面，兩人共同出席記者會。以下本文總結特朗普第二天訪英之旅發生的事。

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周二（5日）特朗普第二天訪英之旅主要集中在與首相文翠珊的互動，兩人舉行會談後召開聯合記者會。（Getty Images）

與文翠珊會面與舉行記者會

特朗普在與文翠珊會面後，與文翠珊共同出席記者會。特朗普在會上稱讚文翠珊對脫歐的付出，並肯定其對英國作出的貢獻。以下是特朗普在記者會上所說的重點：

脫歐應該且需要出現，因為英國是一個偉大國家應擁有自己的身分 兩國都同意，確保伊朗不會發展核武及為恐怖份子提供援助 兩國在華為問題上雖有分歧，但認為美英可達成共識以保護兩國情報共享 針對他的抗議只屬於少數，所以有關報道都是「假新聞」

特朗普在談到文翠珊即將退任時，提到了有意競逐首相一席的人員。特朗普稱讚約翰遜（Boris Johnson）並稱他「可以做得很好」、同時稱他認識侯俊偉（Jeremy Hunt）並指他一樣「可以做得很好」，至於高文浩（Michael Gove）則稱「並不太認識他」。特朗普反問在場記者認為高文浩能否做得一樣好時，引起一陣笑聲。

周二（5日）特朗普和文翠珊會談後，於外交事務部大樓內舉行聯合記者會。（路透社）

提及應把NHS納入貿易談判

在記者會上特朗普亦提到，認為英國應把國民保健服務（NHS）放到英美的貿易談判中。特朗普稱他認為英國脫歐後能與美國取得「非常大」的貿易協議，而所有議題，包括NHS亦應放到談判桌上。

美國駐英國大使約翰遜（Woody Johnson）在特朗普到訪前，提到有意把NHS納入美英貿易談判中，讓美國私人公司可競投NHS合約。

NHS是英國的國民醫療服務系統，是英國政府最大的福利支出。盡管NHS近年因資源不足、效率低下等飽受批評，但仍被視為英國福利制度的象徵。美國有意介入英國NHS引起了英國朝野不滿。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱，NHS「永遠也不會是英美貿易談判的項目」。

周二（5日），在特朗普與文翠珊會面期間，國會大樓外繼續舉行示威。工黨黨魁郝爾彬在示威台上發表講話。（路透社）

與脫歐黨黨魁法拉奇單獨會面

特朗普在第二天亦在美國駐英國大使的官邸，溫菲爾德宮（Winfield House）與脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）單獨會面。法拉奇稱形容會面結果「良好」，並稱特朗普「十分相信脫歐」。

法拉奇後在個人Twitter上補充，指相信特朗普會對此次訪英之行感到滿意，但他未有透露兩人會面內容。

特朗普在訪英前接受英國《星期日泰晤士報》訪問，稱英國應派出脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）與歐盟談判，並稱讚法拉奇是一個聰明的人。

場外示威持續

特朗普訪英第二天，反對者示威持續。巨型汽球「Trump Baby」在國會廣場升空，示威者高呼反對特朗普，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）亦到場參與示威。郝爾彬稱他希望與特朗普會面，向其對質難民問題、環境保護、及全球安全保障等議題，但被拒絕。

特朗普在記者會上亦表示他不希望郝爾彬，認為他「散發負能量」。但他期後表示未來或會再找機會與郝爾彬見面。

特朗普將繼續在周三（5日）繼續行程，出席諾曼底登陸日（D-Day）75週年紀念儀式。