特朗普聯大出擊貿易　中美 「全面協議」難以「全面」

第74屆聯合國大會一般性辯論從9月24日起開始，多國領導人齊聚美國紐約聯合國總部，在討論氣候變暖、教育、安全等全球性話題之外，也在藉此機會推進本國的外交。雖然被彈劾風波所影響，作為東道主的美國總統特朗普（Donald Trump）沒有放棄推進他的貿易政策。

借聯合國大會推進貿易協議

聯大期間備受關注的一個議題就是美日貿易協定的簽署。9月25日，日本首相安倍晉三和特朗普在紐約舉行會談，正式達成日美貿易協議的「第一階段」文件。

關於美國農產品，日本決定對牛肉徵收的38.5%關税將分階段降至9%，高價位豬肉的4.3%關税最終降至零。小麥和葡萄酒也將增加有利於美國對日出口的條件。

然而對日本最關心的汽車關税問題，美國並沒有給出承諾，已有關税也暫不取消。可見這份貿易協議之中，日本對美國做出了明顯的讓步。

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另一個在聯大期間搶眼的領導人當屬印度總理莫迪（Narendra Modi）。莫迪從9月21日開始進行長達1周時間的訪美之行，特朗普9月22日在美國休斯頓共同出席了約有5萬人參加的「你好莫迪（Howdy Modi）」大型集會。

特朗普在給足莫迪「面子」的同時，有消息傳出，美印雙方正在商談一項「微縮版」的自貿協定。特朗普在6月正式取消對印度的貿易普惠制，敦促印度擴大自美國的農產品進口，降低醫療市場的壁壘。此次，特朗普又在和莫迪談話之後表示，雙方可能「很快」達成協議

同時，特朗普還在聯大繼續了和英國首相約翰遜（Boris Johnson）的力挺。根據英國《太陽報》的報道，約翰遜和特朗普已經同意，在明年7月前敲定英美貿易協議。兩人在9月24日會面時，特朗普承諾要在英國脱歐之後達成一份「宏偉」的美英貿易協議。

可見，特朗普時時不忘推行美國和主要經貿夥伴之間的貿易談判，聯大成為他推進這些協議的重要平台。

特朗普出席聯合國大會，再次聚焦貿易問題。（VCG）

在談判之前施壓中國

特朗普9月24日在紐約聯合國大會發表演講，對關於中國的諸多議題進行了批評。

特朗普表示，在過去25年內，美國喪失了420萬個製造業崗位，貿易赤字達到15萬億美元。在中國加入世貿組織以來，美國已經失去了6萬多家工廠。他稱中國經濟模式存在「市場壁壘、國家補貼、貨幣操縱」等問題。

他強調，美國將制止這一經濟不平等，並實現和中國公平、互惠的貿易。

中美貿易談判仍處在瓶頸之中，雙方在10月料將把已經實施的關税政策再度升級。同時，中美也在「邊打邊談」，中美副部級貿易磋商在9月19日至20日在美國舉行，而中國副總理、談判牽頭人劉鶴也將在10月再度赴美。

中國副總理劉鶴即將訪美，特朗普要求中美簽訂「全面協議」。（Reuters）

近期，中美在談判僵局之中都釋放了一定程度的善意，美國公布3分關税商品的排除清單，涉及400多項自中國進口的商品，而中國在9月24日對此表示支持，並且傳出進口企業購買約10批美國大豆船貨的消息。

然而，特朗普否認了美國將接受與中國達成部分貿易協議的說法，稱他的政府正在「尋求一份全面的協議」。

特朗普尋求和中國的全面協議，可是美國和其他貿易伙伴達成的協議，又是如何呢？

中美如何達成「全面協議」？

2018年以來，美國迅速更新美墨加貿易協議（USMCA），和日本、韓國達成貿易協議，這些都被特朗普作為自己的「改變他國不公平貿易」的政績。

然而，這些協議的效果究竟如何？如果細看這幾份協議就可見分曉。

美墨加協議簽署之後，外界認為和之前的舊協議差別不大。（VCG）

拿剛剛達成的美日貿易初步協議來看，日本對美國牛、豬肉的關税降低，不超過曾經的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的水平，在其他方面甚至較當時的協議有所倒退。即便這將對日本國內農業帶來考驗，日本的讓步也相當有限。

同樣的，美墨加貿易協議和美韓達成的貿易協議，特朗普的確也讓墨西哥、加拿大和韓國在汽車、農產品等問題上有所讓步，但是其實質影響並不如美國宣傳的大。

對於美韓協議，韓國產業通商資源部通商交涉本部長金鉉宗曾表示，美方提出皮卡的出口關税徵税期限延長20年，但韓國境內暫時還沒有汽車廠商向美國出口皮卡汽車，雖然美方要求增加每家車企配額至5萬輛，然而2017年美國三大汽車廠商對韓出口汽車數量尚不足2萬輛。另外，韓國在義務使用美國產汽車零部件等敏感領域沒有作出讓步。

美墨加達成的協議對此前北美自貿協定（NAFTA）的改動，主要也只限於汽車和農產品領域。在三國達成協議之後，多數輿論都認為，這意味着特朗普願意在達成一個小目標之後結束貿易爭端。

總體而言，美國目前重修的貿易協定，基本上是以此前的多邊協議為基礎做局部改變。這樣看來，即使歐盟、印度等經濟體對美國的讓步也有限度。盟友尚且如此，中美談判之中，外界更不該期待中美短期內達成「全面」的協議。

中美貿易戰背後，有着兩國之間複雜的結構性矛盾。在中國看來，中美關係的大框架之下，不存在達成協議是否「全面」一說。或許，特朗普本人也明白和中國達成全方面的「大協議」根本不現實，至於現在他對「全面協議」的執着，更多是一種政治口號。