中美關鍵談判前夕　安倍送上協議給特朗普後院滅火

中美貿易戰使得美國農民遭遇嚴重打擊，美日9月25日簽署了一份協議，給美國農民雪中送炭。

美國和日本9月25日在紐約聯合國大會期間簽署了一項初步貿易協議。美國總統特朗普（Donald Trump）稱，這項協議是「美國農民、農場主和種植者的巨大勝利」。這些團體都是特朗普的重要選民基礎。

日本首相安倍晉三說，這項協議是「雙贏」的，有利於美國和日本的消費者、生產商和工人。

9月25日達成的這項協議主要是削減除汽車和卡車外的工業品和農產品的關税。關於美國農產品，目前對牛肉徵收的38.5%關税將分階段降至9%，高價位豬肉的4.3%關税最終降至零。小麥和葡萄酒也將變為有利於美國對日出口的條件。

特朗普說，這項協議將有助於減少「我們長期的貿易逆差」，為「大約70億美元」的美國產品在日本打開市場。

這不是最終的貿易協議，在25日的一份聲明中，兩位領導人都稱這是新貿易協議的「第一階段」。特朗普承諾說，「在不久的將來，我們將達成更多。」

共同社9月26日指出，日本屈服於特朗普加徵汽車產品關税的威嚇，最終還是選擇作出大幅讓步，這等同於對美國的保護主義行為不加批判地予以承認。自命為自由貿易旗手的日本，迄今建立起的地位或將崩塌。

美國農業界對上述協議表示歡迎，稱這有助於緩解美中貿易摩擦給農民帶來的巨大壓力。「未來我們需要在全球達成更多這樣的協議，」美國農業局聯合會主席杜瓦爾（Zippy Duvall）對美國國家公共廣播電台（NPR）說，「我們需要的是貿易。這才能讓美國農村發展。」

NPR也報道稱，被貿易戰嚴重打擊的美國農民迎來了喘息之機。

據悉，在中美貿易戰的過程中，中國將矛頭對準美國農民，對美國農產品加徵高關税，使得美國農民遭受了巨大損失。而農民是特朗普的重要支持者，在2020年大選即將到來之際，特朗普迫切需要穩住後方。

美國全國農民聯盟（NFU）副主席、威斯康星州奶農的埃德爾伯格（Patty Edelburg）5月16日通過Fox新聞抨擊了特朗普對華發起貿易戰。他同時強調，農民正面臨着日益增加的經濟壓力，農民自殺情況也越來越多。

《紐約時報》8月28日報道稱，貿易戰令美國農民損失慘重。數據顯示，截至6月，美國農場破產申請比去年增加了13%，貸款拖欠率也在上升。儘管特朗普政府提供了280億美元的援助，但隨着貿易戰持續升級，一些美國農民開始感到恐慌。越來越多的人表示，他們對總統的做法失去了耐心。

甚至還有美國農民直言，後悔曾在大選中投票給特朗普。隨着2020年大選臨近，特朗普面臨着巨大的壓力。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）也說，特朗普或許認為他在對中國強硬，但是他帶來的結果是美國農民、製造商和消費者損失更多，埋單更多。「他的經濟決策是如此地鼠目寸光，和他其他的外交政策一樣鼠目寸光。」

特朗普本人也多次對中國打擊美國農民的做法提出批評，稱中國這麼做是為了打擊他。安倍晉三此時同特朗普簽署協議，給美國農民提供了市場，這無疑是雪中送炭。

美日簽署協議的時機正值中美第13輪貿易談判即將到來之際，中美代表計劃於10月份的第二週在華盛頓舉行談判，安倍送來的協議，無疑起到了給特朗普後院滅火的作用，可謂一場及時雨。