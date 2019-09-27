特朗普政府在聯合國阻擊中國的失敗嘗試

每年的聯合國大會，和中美相關的爭議話題總會成為輿論關注的焦點。2018年聯合國大會期間，美國總統特朗普（Donald Trump）為了中期選舉共和黨選情，指控中國干涉美國中期選舉。結果這一指控不了了之。今年的聯大會議，特朗普照常對中國進行各種批評，隨內容和力度沒有什麼變化，但效果都非常一般。再看這一年來中美在聯合國人事安排上的較量，美國似乎略遜一籌。

特朗普9月24日曾在聯合國大會演講中批評中國的「不公平」貿易政策，但即便如此，特朗普及其幕僚在會後間隙依然對貿易談判持積極態度。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）9月26日甚至提到，中方最近幾天在大宗商品市場，購買大豆和豬肉，令他相信中國可能很快就會與美國達成貿易協議。

中國商務部也說已購買相當規模的美國大豆和豬肉。代表中國出席聯大會議的中國外長王毅9月26日也提到，美國在中國商品進口關税方面「表現出良好的意願和行動」。

另外，特朗普也在聯大演講中提到了香港，也在宗教自由等問題上指摘中國，但總體上還是延續之前的路數，輿論上並未形成壓倒性的優勢。美國在聯合國平台對中國的施壓和阻擊效果有限。

特朗普在聯合國舞台從來沒有放棄批評過中國。（VCG）

其實，從特朗普上台後在聯合國舞台上同中國的較量來看，中國明顯開始佔據一定的優勢。美國一味地推行孤立主義外交，加上它對相關聯合國機構和機制嗤之以鼻的態度，導致它的影響力也在下滑。

聯合國第74屆聯合國大會期間，有關聯合國會費的問題再次被提了出來。特朗普政府削減聯合國會費，部分原因是特朗普及其背後的保守派認為聯合國機構臃腫、效率低下，某些機構設置甚至「非法」，蠶食美國在聯合國舞台的領導力。

但中國視野完全不同。

中國政府將聯合國視為擴展和展現中國經濟和戰略角色的絕佳舞台。中國當前是聯合國第二大會費貢獻國，也是世界第二大維和經費貢獻國。中國作為第二大會費繳納國，已於2019年5月3日足額繳清了承擔聯合國常規預算分攤的12.01%，即3.347億美元的會費。而美國總欠費則高達80億美元。另外中國海外維和部隊人數高達2,500人，遠超其他聯合國安理會四個成員國的維和人員總數。而在1990年，中國維和貢獻僅僅為5人。

美國拖欠聯合國經費很大程度上是「政治」原因。根據民調調查機構皮尤研究中心（Pew Research Center）9月23日公布的民調，多數美國人（59%）對聯合國持積極的態度。但是，在美國兩黨之間，這種態度差異很大。其中，只有36%的共和黨人對聯合國持積極態度，而民主黨對聯合國的支持度高達77%。共和黨這一態度是1990年以來最消極的一次。

中國在聯合國的積極角色和美國的消極態度形成反差。（AFP）

除了會費拖欠外，特朗普政府兩年來阻擊中國人擔任聯合國重要職位的努力也收效甚微。

今年1月22日，聯合國秘書長古特雷斯任命來自中國的夏煌擔任秘書長非洲大湖區問題特使一職，他於4月1日正式履新。當時的美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）力阻聯合國這一任命，但最終失敗。美國一方面消極應對聯合國多邊議程，另一方面又想獨斷影響聯合國人事任命，但最終都未能如願。

其他在聯合國機構任職的中國人也受到國際輿論的關注。比如在聯合國負責經濟和社會事務的聯合國副秘書長吳紅波；2019年1月開啟第四個任期的國際電信聯盟秘書長趙厚麟；2019年6月擊敗法國和格魯吉亞競選對手、成功當選聯合國糧農組織總幹事的中國時任農村農業部副部長屈冬玉等。

即便是中國力推的一帶一路項目，也受到了聯合國領導層的支持。

聯合國常務副秘書長默罕默德（Amina J. Mohammed）2018年就曾明確表示，一帶一路可以促進實現聯合國可持續發展目標。她甚至呼籲非洲國家領導人支持一帶一路建設，通過這種項目改善自己的經濟和基礎設施建設。今年4月，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在北京「一帶一路國際合作論壇」上表示，綠色經濟是未來。它促進繁榮，創造體面勞動，解決衝突的根源，並有助於人們充分享有各項人權。

相反，美國卻在聯合國和中國唱對台戲。除了在全球範圍內批評一帶一路項目、抵制華為技術外，特朗普政府還借聯合國平台，批評中國的貿易政策、人權記錄及全球實力的擴張。到目前為止，美國這方面的努力都沒有收到明顯效果。

分析認為，自冷戰結束以來，中國開始積極承擔大國責任，肩負起更多國際使命，這和中國實力及影響力增長是相輔相成的。而與此同時，美國領導力的下滑，尤其是美國華盛頓兩黨政治鬥爭的外溢效應，導致美國在聯合國無法再像過去那樣隨意發號施令。現在，中美都在呼籲聯合國相關機構的改革，但如何改，也是兩國領導力及思維模式的一種新的博弈。