聯合國報告：全球經濟環境正朝著錯誤方向前進

聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）昨日（25日）發佈主題為「為全球綠色新政融資」的《2019年貿易和發展報告》，提出解決金融不安全、經濟兩極化和環境惡化現象的改革新措施。

報告指出，當今全球經濟環境正朝著錯誤的方向前進：宏觀經濟的默認選項為緊縮政策、推動結構性變化的首選工具為自由化、增長的主要引擎為債務。在這樣的政策規則、市場動態和公司權力結構下，經濟分化以及環境退化的趨勢會持續加劇。

報告認為，由公共部門發揮主導作用的「全球綠色新政」可以成為替代方案，徹底結束全球金融危機後多年的緊縮和不安全、幫助實現更公平的收入分配以及扭轉數十年來的環境退化。

多項因素困擭致全球經濟朝收縮方向

報告指出，在貿易摩擦、彙率波動、英國脫歐、長期利率變化的威脅下，2019年將呈現自2008年金融危機以來最無力的擴張期，2020年面臨著轉向收縮的風險。

報告預測稱，全球經濟增長率將從2018年的3%下降至2019年的2.3%，其中發達經濟體變動趨勢是從2.2%縮減至1.6%，而發展中經濟體的增長率也會從4.2%回落至3.5%。此外，全球需求疲軟以及單邊貿易行為會使貿易增長嚴重減緩，從去年的2.8%進一步降至2%。

對於近期美聯儲和歐洲央行為刺激經濟推出的「減息潮」，報告也深感悲觀：「包括美國在內的所有主要發達經濟體的增長放緩證實，依靠寬鬆的貨幣政策和資產價格上漲來刺激需求最多隻能產生短暫的增長，對企業和富人的減稅措施也根本無法驅動生產性領域的投資。」