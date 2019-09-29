特朗普恫嚇對華出大招　中美「脱鈎論」的三大漏洞

中美貿易第十三輪談判即將在10月舉行，然而就在中國國慶來臨之際，一則消息又給中美談判帶來陰影。據美媒《彭博社》9月27日援引消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump）的政府正在考慮勒令在美上市中國公司摘牌退市的可能，並限制政府養老金投資中國市場。

翌日，財政部發言人發表聲明，指出目前未有計劃阻止中國公司在美國上市。

然而，即使是在白宮開啟了這樣的討論，其嚴重性已經讓市場不寒而慄。

在金融市場，美股9月27日大跌，納指跌穿8000點整數關口。在美國上市的中國企業阿里巴巴、京東和拼多股價9月27日收盤跌幅均超過4%。有分析稱，如果限制投資的措施生效，數十億美元的投資將受到影響，這些投資與主要投資指數相掛鈎。

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）警告，若美國遏制向中國的投資組合流動，影響力將遠遠大於雙方數千億美元的關税戰。

白宮或出新招制裁中國企業，美股大跌。（新華社）

中美「脱鈎」論興起

根據美媒的報道，特朗普給上述討論開了綠燈，並且基本同意這樣的看法。這就讓一個近期被討論的「脱鈎」問題更加凸出——貿易戰愈演愈烈，「脱鈎」真的是中美關係應該或必然的走向嗎？

中美商品關税已經蔓延到貿易中的幾乎所有商品類別，而部分商品的關税加徵的税率已經達到30%之高。如果美國在投資領域實施限制措施，那麼中美經貿聯繫的緊密程度只會收到更大打擊。

隨着中美之間的衝突蔓延到金融、科技甚至是軍事領域，在美國政界和學界有聲音認為，既然美國不能讓中國「遵守遊戲規則」，那麼就有應該有意識的和中國「脱鈎」。

最具代表性的就是今年7月，在《中國不是敵人》的公開信轟動一時之後，美國130多位鷹派人士簽署公開信，由前美軍太平洋艦隊情報和信息行動主管法內爾（James Fanell）執筆，信中鼓勵特朗普在對抗中國上挺身而出，有選擇地將美國經濟與「中國暗中削弱美國經濟的努力」脱鈎。

中美談判十分艱難，脱鈎論在談判前又成為話題。（AFP）

此前，已經有華府的學者認為，美國奉行與中國接觸的開放政策是失敗的。而中美之間的經濟依存度在他們看來是對抗中國的牽絆。

美國智庫信息技術和創新基金會（ITIF）主席阿特金森（Robert D. Atkinson）就曾建議，美國應該將大部分生產從中國轉移出中國，將美國變成中國那樣全球最大的製造工廠，這樣美國就能很好的發展。

實際上，特朗普也是一直這樣要求美國企業的，他無數次呼籲美企回到美國建廠，甚至為此不惜威脅更高的關税。如此看來，持有脱鈎論的官員和學者早已對華盛頓產生影響，並體現在了白宮的決策之中。

這讓很多並不支持脱鈎的美國人也不得不去考慮脱鈎的可能性。華盛頓智庫新美國安全中心舉行的2019年度國家安全會議上， 美國前副總統的副國家安全顧問的伊萊·拉特納（Ely Ratner）表示，現在看來，雖然在有些領域我們聽到了抗議，但這是正在發生的事實，在某些情況下甚至是不可逆轉的事實。」

中國國務委員兼外長王毅在聯合國大會期間，也提到了中美脱鈎論。（AP）

三個疑點

無論是「脱鈎論」還是「脱鈎難以避免」的論調，難以否認已經成為中美關係討論中一大話題。但是其中存在三個嚴重漏洞。

首先，今天發生的產業鏈變化，類似美國科技公司Google將供應鏈移出中國的例子，並不都是因為所謂的脱鈎。

實際上，產業鏈轉移、製造業一定程度上從中國撤離，很多都是正常的產業鏈轉移，在中國勞動力價格增長的情況下，是必然會發生的。關税貿易戰從一定程度上對此有加速的作用，但是很大程度上不是主因。

與此同時，2018年美國對中國的直接投資仍然增長了7.7%，美國企業在中國投資建廠的熱情並未消退。此次特朗普限制對中國投資的消息一出，華爾街立即警告其危險性，可見中國對美國資本的吸引力。

第二，美國和中國脱鈎，並不能改善自身的經濟。

兩國經濟脱鈎、美國就能擴大對中國的優勢，是基於「中國崛起是以西方世界的利益為代價」的判斷，而這種判斷本身就是沒有依據的。

逼迫美國企業離開中國，並不能讓美國獲得製造業的騰飛。此前的美日貿易戰的例子就已說明，無論是半導體還是汽車製造業的供應鏈，都沒有因為日本的妥協而回到美國。脱鈎對美國有利，看似是能夠令人接受的推演，實則邏輯漏洞太多，基本上是一種幻想。

第三，今天的全球化浪潮下，中美脱鈎根本就不現實。

以Apple手機為例，一部Apple手機在美國設計，在日本製造關鍵零部件，由韓國製造最核心的晶片和顯示屏，由台灣廠商供應另外一些零部件，最後在中國深圳組裝。不只是手機，更多商品都在愈來愈深入地加入全球供應鏈。

不要說中美兩個世界最大經濟體的脱鈎，當今世界任何兩個國家的徹底脱鈎都已經不現實。這也是為什麼中國國務委員兼外長王毅在9月24日聯合國大會期間直接表示中美脱鈎是「天方夜譚」。另外，在中國不斷的開放措施之下，全面脱鈎就更加荒謬。

脱鈎論的背後，實際上是冷戰思維的作祟。美國仍有一批鷹派人士認為，全球霸權是一場零和遊戲，就像此前蘇聯挑戰美國一樣，面對今天崛起的中國，用孤立政策和全方面的施壓，同樣可以「解決中國」。然而，今天的世界已經不是冷戰期間的世界，人們的思維更不應該留在昨天。