劉鶴第七次赴美談判的三處不同尋常

中國內地國慶七日長假結束後第一天，中國官方10月8日即宣布了劉鶴的赴美行程。中國商務部官方網站10月8日的消息顯示：

應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。中方代表團主要成員包括商務部部長鍾山，中國人民銀行行長易綱，國家發展改革委副主任寧吉喆，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和信息化部副部長王志軍，中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。 中國商務部官方網站

這是中美展開的第十三輪高級別貿易磋商，也是劉鶴第七次訪美。和此前六次訪美相比，中國官方在公布此次劉鶴訪美時有三點不同尋常。

劉鶴將赴美談判，圖為7月末上海談判時劉鶴同萊特希澤（右）、姆努欽（左）合影。（路透社）

其一是劉鶴訪美的邀請方。此次劉鶴訪美是應美方邀請。這一說法並不常用。

此前劉鶴5月9日至10日訪美，中國官方稱是應美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）的邀請。劉鶴1月30日至31日訪美也是應美國財政部長姆努欽、貿易談判代表萊特希澤的邀請。中國商務部3月21日曾宣布「劉鶴副總理將於4月初應邀訪美」，並未凸顯邀請方是誰。

劉鶴2018年2月27日至3月3日赴美訪問，2018年5月15日至19日赴美訪問，中國官方當時均稱是應美國政府邀請。

劉鶴2019年2月21日至22日訪美，中國官方當時稱是應美方邀請。

也就是說劉鶴訪美有時是應美國政府邀請，有時是應萊特希澤、姆努欽邀請，有時是應美方邀請，有時簡略為應邀。

值得注意的是，劉鶴2018年2月、2018年5月、2019年2月這三次應美國政府或美方邀請的訪問非常特殊，2018年2月劉鶴作為中央財辦主任赴美，劉鶴2018年5月和2019年2月兩次赴美的頭銜都是習近平特使，尤其是2018年5月中美幾近達成貿易協議。

此次劉鶴應美方邀請而非一般磋商時應萊特希澤、姆努欽邀請，足以說明訪問意義的重大。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月7日表示，本週在美國華盛頓舉行的美中貿易協商有可能取得突破性進展。（VCG）

其二，劉鶴此訪是「率團訪問華盛頓」。劉鶴前六次訪美，中國官方在公布消息時都不曾點明劉鶴是「率團訪問」，點明訪問地點是華盛頓的情況也不多見，僅有的一次是2019年2月劉鶴應美方邀請以習近平特使身份訪問華盛頓，其他時候中國官方均稱劉鶴赴美訪問或訪美。華盛頓又稱華府，是美國政治中心之所在，這或許暗示了劉鶴此訪的任務並不是貿易磋商那麼簡單。

第三，此次劉鶴赴美的隨行人員發生了變化。

中國官方通稿稱中方代表團成員包括鍾山、易綱、寧吉喆、廖岷、鄭澤光、王志軍、韓俊、王受文，「成員包括」的潛台詞是指出成員不止這數人。此前7月末中美上海談判時，中國官方曾說鍾山、易綱、寧吉喆、廖岷、鄭澤光、王志軍、韓俊、王受文參加磋商。

從直接點名這些人與會磋商，到稱代表團包括這些人，可見劉鶴此行的代表團成員眾多、規模非常龐大。這是中美之間進行的一次非常全面的談判，並不是例行常規磋商。中美對談出結果都抱有很大的期待，至少談判的誠意很大。

為劉鶴訪美做鋪墊，10月7日由中國財政部副部長廖岷率領的約30名中國貿易官員在華盛頓美國貿易代表辦公室與美方官員開始了為期兩天的副部級談判。

2020年美國將進入大選季，輿論普遍認為中美可能在2019年底之前達成一份協議作為臨時性成果維穩中美關係。

美國霍士財經頻道的一名記者在Twitter上稱，中國商務部表示，中國準備就雙方達成一致的磋商部分與美國達成協議，並準備制定一份時間表，以便明年解決貿易協議中更棘手的問題。

美國官員近來公開發表諸多事關中美全面協議、臨時協議的言論，這說明中美正在就協議討論，劉鶴此訪能否有重大進展備受關注。