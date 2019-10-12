庫爾德族慘成美國棄子　難以擺脫被出賣厄運？

土耳其軍隊向敘利亞北部發動攻擊，該地區由敘利亞庫爾德民主聯盟黨（PYD）控制，並由主要成員是庫爾德人的「人民保護部隊」（YPG）負責防衛。土耳其的新一輪攻勢，反映庫爾德這個少數族裔再次成為被驅逐的目標。究竟庫爾德人為甚麼會有如斯下場？

庫爾德人是一個沒有正式國家的民族，在一戰前，他們主要都是以遊牧方式生活，直到奧斯曼帝國（Ottoman Empire，又稱鄂圖曼帝國）瓦解為止。庫爾德人的自由從此被奪走，並分散到其他國家生活。

現時庫爾德族人口大約有2500至3000萬，主要分佈在土耳其、伊拉克、伊朗、敘利亞和亞美尼亞，其中在土耳其的庫爾德人佔當地人口大約兩成，是土耳其是大的少數民族。庫爾德人大多數信奉遜尼派穆斯林，不過他們擁有多元文化、社會、宗教、政治傳統，以及不同方言。

庫爾德族從未立國，唯一例外的是在伊拉克建立伊拉克庫爾德斯坦（Iraqi Kudristan）自治政府。正因為他們沒有國家地位，因此難以維持庫爾德人的身份，甚至經常遭受歧視和打壓。以土耳其的庫爾德人為例，他們被禁止穿著傳統服飾和說庫爾德語言，甚至連孩子都不可以使用庫爾德名字，變相切斷庫爾德的淵源。

現時全球大約有2500至3000萬名庫爾德人，他們大部份都是居於土耳其、伊拉克和敘利亞等地。而在日本亦有約2000名庫爾德族人發出臨時簽證，但當局沒有向他們批出難民身份。（Getty Images）

由忠實戰友到被出賣的悲慘輪迴

庫爾德族經常與外國並肩作戰，例如以美國為首的聯軍在1991年波斯灣戰爭中，聯軍成功趕走入侵科威特的伊拉克軍隊後，美國總統布殊（George H.W. Bush）呼籲伊拉克部隊推翻薩達姆（Saddam Hussein）政權。但當伊拉克的庫爾德人響應起義時，他們卻得不到太多支援，結果數以千計庫爾德人被伊拉克部隊殺害，過百萬人逃離家園。

美軍在2003年入侵伊拉克時，庫爾德部隊再次成為美國的重要盟友。其後極端組織ISIS橫掃當地，庫爾德人成為抵抗恐怖組織的主力。而在敘利亞，由美國支持的敘利亞民主力量（SDF）部隊中，庫爾德人的貢獻不可或缺。

不過，即使庫爾德部隊功不可沒，美國對他們的支持會隨著政治環境而改變。在2018年，伊拉克軍方出兵庫爾德控制地區時，美國袖手旁觀。如今美軍撤出敘利亞北部，庫爾德人隨即成為土耳其的攻擊目標。

美國見死不救的舉動令一些庫爾德人覺得自己被最強大的盟友出賣，華府前駐北約代表伯恩斯（Nicolas Burns）認為，事件為其他中東盟友帶來一個信息，就是美國不可靠。即使如此，《外交政策》（Foreign Policy）網站認為，庫爾德在國際社會屬弱勢一群，因此他們沒有太多選擇，就算多次遭到出賣，始終有事時都會要求美國伸出援手。

極端組織ISIS肆虐中東期間，主要成員是庫爾德人的敘利亞民主力量一直是驅逐ISIS的主力。（Getty images）

ISIS隨時漁人得利

獲美、英、法特種部隊支持的敘利亞民主力量在3月擊敗ISIS，解放敘利亞東部，可是部隊至今已經有1.1萬名將士在打擊ISIS的戰爭中犧牲，而美軍士兵的陣亡人數少於一百人。

美國警告ISIS即使沒有控制任何領土，在伊拉克和敘利亞仍有數以千計戰士藏身當地。另外無數被俘的ISIS人員都是由敘利亞民主力量看管，這些囚犯或可能被移交到土耳其，但隨著庫爾德人準備與土耳其戰鬥或是逃亡，囚禁ISIS人員的設施可能成為「無掩雞籠」，令對方可能趁機重整勢力，為中東混亂形勢再添不明朗因素。