美軍撤軍拋棄庫爾德　特朗普：因為他們沒幫忙打二戰

土耳其軍隊正式向敘利亞北部展開軍事行動，向庫爾德人領導的武裝部隊發動襲擊。特朗普以「他們沒有幫助我們打二戰」為由，試圖為美國拋棄庫爾德族人開脫。

土耳其向敘利亞北部發動攻擊，大批民眾逃亡。

特朗普在10月9日回應記者提問，對美軍從敘利亞撤軍會否為庫爾德族盟友造成衝擊時，表示這是一個不同的事情：「他們是在他們的土地上協助我們，並不一樣。」

「他們（庫爾德人）沒有在二戰時幫過美軍，例如他們沒有在諾曼第登陸戰上協助過我們。」

特朗普在1月時曾表示，既然當地的極端伊斯蘭組織ISIS已被擊敗，美軍應當撤走。特朗普稱美國已花費「極大量的金錢在協助庫爾德人購買武裝。」

庫爾德在對ISIS戰事中犧牲超過萬人

庫爾德人確實並未有在二戰期間擔當太大角色，但特朗普似乎忘記庫爾德人在與ISIS的戰事中犧牲超過1萬人。使用諾曼地登陸戰也是用錯比喻，因為諾曼第也不是美國土地，而是法國的土地。

若按照同一邏輯，在二戰中與美國敵對的德國與日本更大可能被同一理由「拋棄」。

至於當地ISIS的囚犯可能因庫爾德土地被攻擊而逃脫，特朗普表示：「他們可能會逃到歐洲去，這是他們想去的地方。」

庫爾德在與ISIS的戰鬥中，囚禁了約1.1萬至1.2萬名的ISIS成員，其中2000人並非來自伊拉克或敘利亞。有一定數量的歐洲人前往參與「聖戰」，加入ISIS。歐洲擔心一旦囚犯逃脫，會令ISIS死灰復燃，及威脅國家安全。