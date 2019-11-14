彈劾特朗普只是開胃酒　主菜或待2020年夏天才會來

萬眾期待的彈劾案公開聽證周三（11月14日）正式開鑼。由於「通烏門」證人眾多、情節繁雜，民主黨很難畫出一個三言兩語即能明白的故事。本來已難將特朗普踢出白宮的彈劾案，似乎連說服民眾的功效也難以達到。

周三，6月才退休復出、臨急受命的美國駐烏克蘭臨時代辦泰勒（William Taylor）與負責歐洲事務的副助理國務卿肯特（George Kent）出席眾議院情報委員會的首場彈劾調查公開聽證。由於兩人早前的閉門作供供詞早已公開，外界目光只集中在民主、共和兩黨議員在鏡頭前的表現，以及兩位證人會否提出新的資訊、故事，或者可供宣傳的妙語。

「通烏門」重演「通俄門」？

不過，各人表現似乎都讓人期望落空。民主黨籍的情報委員會主席希夫（Adam Schiff）大義凜然的從美國國父們對總統和分權制衡的期許說起，試圖激起聽眾的高尚愛國道德情操；共和黨籍的委員會少數黨領袖努內斯（Devin Nunes）則繼續炒作烏國暗助希拉里2016年選舉的陰謀論，又指責彈劾調查是民主黨試圖推翻選舉結果的「最後嘗試」。兩黨如此重彈老調，新意欠奉。

以特朗普派大將、眾議員佐頓（Jim Jordan）為首的共和黨人，一直質疑至今眾多證人對於特朗普「以對烏軍援和到訪白宮邀請換取烏克蘭公開調查民主黨人」的「利益交換」只是道聽途說，從未有人能親證特朗普曾指示下屬如此施為。

泰勒在聽證會上訴說收起美國對烏軍援會影響烏國東部軍事衝突的形勢。（路透社）

這就引來泰勒爆出新料，指他的一名下屬曾在特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的7月25日通話後一日，與美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）吃午飯之際，偷聽到特朗普詢問「那些調查」，而桑德蘭通話後更指出特朗普「關心拜登的調查」多於烏克蘭事務。

雖然涉事下屬傳將於周五（11月15日）到國會閉門作供，不過事件中的「偷聽」性質似乎也難證明特朗普曾主使下屬向烏國提出「利益交換」，而且將於下周作供的桑德蘭此前曾修補證詞，其可信度也成疑。

聽證話題性欠奉，且「通烏門」劇情牽涉人物愈來愈多，民主黨要向公眾宣傳「特朗普犯下該被免職的過錯」將愈來愈困難。雖然共和黨控制的參議院絕不會同意彈劾案指控，然而「通烏門」作為一張推散特朗普連任策略的宣傳牌，很可能會重蹈「通俄門」調查的覆轍——民主黨不可能期望民眾會遍讀四百多頁的調查報告、了解所有情節複雜的指控，然後才「或許」被說服特朗普有犯錯。

澤連斯基與特朗普在9月紐約聯合國大會周邊見面，在媒體面前解釋他沒有受到壓力。（路透社）

博爾頓遲來的一記「回馬槍」

然而，彈劾案這一個歷史性事件（若得眾議院大會通過，特朗普將成為史上第三位被彈劾的美國總統）很可能只是民主黨2020年反勝特朗普選戰劇情的開胃酒而已，連前菜也未送上枱面。

「通烏門」的高潮點，也許會發生在2020年夏秋之間的大選最後一里路，而其中主角有可能是9月被特朗普高調開除的右翼外交鷹派代表、前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）。

在博爾頓曾批評「通烏門」利益交換為「毒品交易」的消息傳出後，外界一直關注博爾頓會否把心一橫到國會大爆特朗普白宮內情，以報一箭之仇。眾議院民主黨人亦曾邀請博爾頓上周四（11月7日）到國會作供，可是他卻缺席聽證。

奇怪的是，博爾頓的代表律師翌日（11月8日）煞有介事的向眾議院情報委員會發信，聲言博爾頓不只親身參與過很多至今聽證上提及的「通烏門」周邊事件，還參與了「很多相關、卻至今未有在聽證提及的會議與談話」。此舉似乎是故意張揚博爾頓手上情報極多，而且媒體也開始報道博爾頓有非常完備的筆記。

博爾頓的倒戈也許是民主黨依靠「通烏門」醜聞推倒特朗普民意支持的最後一着。（路透社）

可是，當被問及會否對博爾頓發出傳票時，民主黨人卻表示他們不想在可預見的官司上拖延時間，又聲稱他們「雖然希望聽取博爾頓的證供，可是他們從其他證人得來的證據已然充足」。民主黨似乎並不想這麼快就用上逼博爾頓作證的王牌——然而，彈劾案料將於聖誕節前通過眾議院，此時不用，更待何時？

另一邊廂，美聯社引述出版商消息報道，博爾頓已與一書商簽下價值200萬美元的出書合約，而有關書商更是前聯邦調查局局長科米（James Comey）與白宮「匿名者」的兩本批評特朗普書籍的出版商。

從以上種種事件看來，民主黨如意算盤上的選戰餐單呼之欲出。

民主黨最完美的選戰劇本

首先，彈劾案只是開胃酒，若能拉倒一些特朗普的選民基本盤固然是好事，不過其主要目的是要搶佔美國政治新聞頭條、讓特朗普最後一刻的國內政策難以成事，並且透過媒體不斷的報道讓民眾大概知道「通烏門」醜聞的來龍去脈。

從如今眾議院的急行軍看來，眾議院大會大概會趕在聖誕節前通過正式的彈劾條文，然後將彈劾案送到共和黨控制的參議院進行審訊。由於彈劾案要得至少20名共和黨參議員倒戈支持才有辦法免去特朗普總統職務，共和黨預計將在2020年年初否決彈劾案，使「通烏門」爭議暫告一段落。

由於民主黨總統初選將在2月正式啟動至6月而止，年初結束彈劾案，正好留下政治新聞頭條的空檔，讓媒體集中報導民主黨初選選情，作為免費宣傳。雖然各候選人攻擊特朗普之餘也將互相批評，不過正所謂「沒有宣傳是壞宣傳」，得到注意總比無人關心好。此時的特朗普任期將盡，也難以炒作大事，似乎只能留在政治新聞的邊緣位置。這，也許是民主黨選戰菜單上的前菜。

當民主黨總統候選人出爐後，共和黨定將集中炒作此人的弱點（拜登的涉貪；桑德斯的年齡、健康與社會主義；沃倫的左翼政策、增加開支財源不清等）。可是，此刻卻正好是博爾頓大爆特朗普內幕的出書時機——選戰熾熱銷路必佳；如果特朗普連任失敗，該書定將過時。

博爾頓的大作，以及出書引來的一連串公關活動，正好重新炒起「通烏門」醜聞和其他白宮秘聞，一方面可以讓民主黨以之蓋過共和黨的輿論攻勢，另一方面也配合好政府或將換屆、白宮人員各自謀求出路的時勢，或許會引出其他內幕。此時，民主黨就能照方抓藥，重演一次特朗普2016年不斷炒作的「希拉里電郵門」，以其人之道，還治其人之身。

雖然博爾頓素來與民主黨的意識形態格格不入，不過博爾頓既因外交政策分歧被特朗普辭退，而且經「通烏門」一事後，更被不少自由派媒體評大讚為有原則、有判斷力的官員，配合民主黨漸趨強硬的外交政策，雙方實有空間暗中配合——根據美國全國廣播公司（NBC）的報導，博爾頓最近在一場面向金融業界的閉門講話中，就批評特朗普只知以生意人的手法搞外交，又警告如果特朗普連任，美國可能會退出北約及其他國際組織，走上孤立主義之路。

這套民主黨選戰劇本看起來天衣無縫，不過當中變數極多，事實會否如此發展，未來實在值得細心留意，畢竟特朗普的去留並不只是美國的問題。