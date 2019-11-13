【彈劾特朗普】下周再有聽證會傳召8名證人　不包括拜登兒子

美國眾議院將在11月19日起一連三日，再展開有關總統特朗普（Donald Trump）彈劾調查的公開聽證會，並將傳召8名證人，但不包括前副總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）。

眾議院情報委員會將在下周的三天內，舉行5場公開聽證會。委員會主席希夫（Adam Schiff）在聲明中表示，這些證人已經向委員會進行閉門作供。

美國眾議院情報委員會將就彈劾特朗普的調查舉行公開聽證會。（AP）

路透社報道指，出席聽證會的證人包括國家安全委員會助理文德曼（Alexander Vindman）和莫理森（Tim Morrison）；副總統彭斯（Mike Pence）助手威廉斯（Jennifer Williams）；美國對烏克蘭特使福爾克爾（Kurt Volker）；美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）；國防部副部長助理庫珀（ Laura Cooper）；國務次卿哈勒（David Hale）和白宮前俄羅斯問題專家希爾（Fiona Hill）。

在這個證人名單中，福爾克爾、哈勒和莫理森是由共和黨要求他們出席。情報委員會主席希夫表示，接受少數派就有關彈劾調查範圍內的所有請求。惟希夫沒有批准共和黨要求拜登的兒子亨特出席聽證會。